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يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
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نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف ‎
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شروق الجهات
نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف ‎
21 فيفري 2018 | 13:53

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: يحتضن مركز التكوين في الحرف الفنية بنابل دورةً تكوينية تتواصل على امتداد ثلاثة اشهر لفائدة 12 مصمما في مجال الخزف Modelage و colorage و façonnage وذلك في اطار تنفيذ مشروع نموذجي يندرج ضمن مخطط عمل مجمع فن الطاولة في مجال التصميم و تنمية المنتوج والذي يتواصل الى موفى سنة 2018.

المشروع وحسب ما اكدته المندوبة الجهوية المساعدة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية بنابل سناء منصور الزين لـ"الشروق اون لاين" هو في الأساس تعاون دولي يجمع بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ويهدف الى تكوين المصممين و تأهيلهم في الاختصاصات المطلوبة من قبل المؤسسات العاملة في مجال الخزف والمنتمية لمجمع فن الطاولة و الذين تم اختيارهم حسب الكفاءة والجدية ليقع تكوينهم طيلة ثلاث اشهر معدل 6 ساعات في اليوم لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع حيث سيتم خلال الدورة مرافقة المتكونين داخل مركز التصميم بنابل لبعث مشاريعهم و من ثم إدماجهم داخل المؤسسات الحرفية بهدف تطوير التعامل بين المؤسسات الحرفية والاطراف المعنية بقطاع الصناعات التقليدية  باعتبار ولاية نابل عاصمة الخزف اضافة الى العمل على تطوير الاختصاصات المميزة للجهة  وخاصة دعم المؤسسات الصغرى لترويج منتوجاتهم و ابتكاراتهم و التعريف بها من خلال المشاركة في المعارض الوطنية والدولية. 

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21 فيفري 2018 السّاعة 13:53
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف ‎
21 فيفري 2018 | 13:53

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: يحتضن مركز التكوين في الحرف الفنية بنابل دورةً تكوينية تتواصل على امتداد ثلاثة اشهر لفائدة 12 مصمما في مجال الخزف Modelage و colorage و façonnage وذلك في اطار تنفيذ مشروع نموذجي يندرج ضمن مخطط عمل مجمع فن الطاولة في مجال التصميم و تنمية المنتوج والذي يتواصل الى موفى سنة 2018.

المشروع وحسب ما اكدته المندوبة الجهوية المساعدة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية بنابل سناء منصور الزين لـ"الشروق اون لاين" هو في الأساس تعاون دولي يجمع بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ويهدف الى تكوين المصممين و تأهيلهم في الاختصاصات المطلوبة من قبل المؤسسات العاملة في مجال الخزف والمنتمية لمجمع فن الطاولة و الذين تم اختيارهم حسب الكفاءة والجدية ليقع تكوينهم طيلة ثلاث اشهر معدل 6 ساعات في اليوم لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع حيث سيتم خلال الدورة مرافقة المتكونين داخل مركز التصميم بنابل لبعث مشاريعهم و من ثم إدماجهم داخل المؤسسات الحرفية بهدف تطوير التعامل بين المؤسسات الحرفية والاطراف المعنية بقطاع الصناعات التقليدية  باعتبار ولاية نابل عاصمة الخزف اضافة الى العمل على تطوير الاختصاصات المميزة للجهة  وخاصة دعم المؤسسات الصغرى لترويج منتوجاتهم و ابتكاراتهم و التعريف بها من خلال المشاركة في المعارض الوطنية والدولية. 

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نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف ‎
21 فيفري 2018 السّاعة 13:53
نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: يحتضن مركز التكوين في الحرف الفنية بنابل دورةً تكوينية تتواصل على...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...
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