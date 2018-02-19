نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف ‎

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نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: يحتضن مركز التكوين في الحرف الفنية بنابل دورةً تكوينية تتواصل على امتداد ثلاثة اشهر لفائدة 12 مصمما في مجال الخزف Modelage و colorage و façonnage وذلك في اطار تنفيذ مشروع نموذجي يندرج ضمن مخطط عمل مجمع فن الطاولة في مجال التصميم و تنمية المنتوج والذي يتواصل الى موفى سنة 2018.
المشروع وحسب ما اكدته المندوبة الجهوية المساعدة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية بنابل سناء منصور الزين لـ"الشروق اون لاين" هو في الأساس تعاون دولي يجمع بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ويهدف الى تكوين المصممين و تأهيلهم في الاختصاصات المطلوبة من قبل المؤسسات العاملة في مجال الخزف والمنتمية لمجمع فن الطاولة و الذين تم اختيارهم حسب الكفاءة والجدية ليقع تكوينهم طيلة ثلاث اشهر معدل 6 ساعات في اليوم لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع حيث سيتم خلال الدورة مرافقة المتكونين داخل مركز التصميم بنابل لبعث مشاريعهم و من ثم إدماجهم داخل المؤسسات الحرفية بهدف تطوير التعامل بين المؤسسات الحرفية والاطراف المعنية بقطاع الصناعات التقليدية باعتبار ولاية نابل عاصمة الخزف اضافة الى العمل على تطوير الاختصاصات المميزة للجهة وخاصة دعم المؤسسات الصغرى لترويج منتوجاتهم و ابتكاراتهم و التعريف بها من خلال المشاركة في المعارض الوطنية والدولية.
نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: يحتضن مركز التكوين في الحرف الفنية بنابل دورةً تكوينية تتواصل على امتداد ثلاثة اشهر لفائدة 12 مصمما في مجال الخزف Modelage و colorage و façonnage وذلك في اطار تنفيذ مشروع نموذجي يندرج ضمن مخطط عمل مجمع فن الطاولة في مجال التصميم و تنمية المنتوج والذي يتواصل الى موفى سنة 2018.
المشروع وحسب ما اكدته المندوبة الجهوية المساعدة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية بنابل سناء منصور الزين لـ"الشروق اون لاين" هو في الأساس تعاون دولي يجمع بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ويهدف الى تكوين المصممين و تأهيلهم في الاختصاصات المطلوبة من قبل المؤسسات العاملة في مجال الخزف والمنتمية لمجمع فن الطاولة و الذين تم اختيارهم حسب الكفاءة والجدية ليقع تكوينهم طيلة ثلاث اشهر معدل 6 ساعات في اليوم لمدة ثلاثة ايام في الاسبوع حيث سيتم خلال الدورة مرافقة المتكونين داخل مركز التصميم بنابل لبعث مشاريعهم و من ثم إدماجهم داخل المؤسسات الحرفية بهدف تطوير التعامل بين المؤسسات الحرفية والاطراف المعنية بقطاع الصناعات التقليدية باعتبار ولاية نابل عاصمة الخزف اضافة الى العمل على تطوير الاختصاصات المميزة للجهة وخاصة دعم المؤسسات الصغرى لترويج منتوجاتهم و ابتكاراتهم و التعريف بها من خلال المشاركة في المعارض الوطنية والدولية.
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018