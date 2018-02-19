سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس: تمكن صباح اليوم اعوان فرقة الابحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بسيدي بوزيد من إيقاف 5 أشخاص بصدد ترويج المخدرات في احد احياء المدينة.

وحسب ما افاد به مصدر أمني فقد تم حجز صفيحة زطلة تقدر بـ120 غرام و 172 حبة "اكستازي" لدى الموقوفين كانوا بصدد ترويجها.