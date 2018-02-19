تأجيل استنطاق ناجم الغرسلي في قضية التآمر على أمن الدولة ‎

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: أجّل اليوم قاضي التحقيق العسكري استنطاق وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي إلى موعد لاحق وذلك بطلب من هيئة الدفاع عنه.

علما وانه تعذر على الغرسلي الحضور لأسباب صحية وشخصية ومن المنتظر ان يحدد قاضي التحقيق غدا الموعد القادم للإستنطاق.