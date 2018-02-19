كميات الامطار المسجلة في مختلف مناطق البلاد

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

شهدت مختلف مناطق البلاد خلال ال24 ساعة الماضية نزول كميات من الامطار، كانت بحساب المليمتر كما يلي:

ولاية تونس تونس قرطاج 11 سيدي بوسعيد9 ولاية بن عروس بن عروس8 فوشانة9 بومهل8 الخليدية8 المحمدية9 رادس16 مرناق7 حمام الأنف7 بئر الباي6 مقرن8 المروج7 ولاية أريانة أريانة13 قلعة الأندلس16 سيدي ثابت11 جبل النحلي12 رواد10 شرفش11 ولاية منوبة منوبة 10 الجديدة7 المرناقية11 طبربة12 برج العامري6 البطان8 شواط3 البطان8 ولاية زغوان زغوان3 بئر مشارقة8 سد واد الكبير8 سد بئر مشارقة5 الزريبة6 الفحص5 الناظور2 عين عسكر10 جرادو3 مقرن4 ولاية بنزرت سيدي أحمد 17 بنزرت المدينة15 أوتيك14 منزل بورقيبة23 سجنان22 العزيب12 ماطر12 تينجة23 جومين16 غزالة15 العالية20 رأس الجبل9 غار الملح 16 ماتلين14 سونين13 ولاية نابل نابل5 دار شعبان7 بني خيار6 قربة5 الميدة10 منزل تميم7 قليبية12 حمام الغزاز12 الهوارية11 تكلسة26 سليمان10 بني خلاد15 منزل بوزلفة14 قرمبالية10 بوعرقوب4 الحمامات3 أزمور24 بوشريك6 بوكريم18 ولاية جندوبة جندوبة9 عين دراهم43 فرنانة28 بوسالم11 وادي مليز5 غار الدماء8 طبرقة24 بني مطير45 سد بوهرتمة21 سد بربرة24 ولاية باجة باجة المحطة19 باجة المدينة16 باجة الجنوبية13 عمدون15 نفزة29 تبرسق15 مجاز الباب20 تستور11 تيبار10 قبلاط11 سد كساب22 سد سي سالم10 سد العروسية6 ولاية الكاف الكاف المدينة3 بوليفة3 الدهماني2 القصور3 الجريصة2 القصور2 السرس3 نبر4 وادي ملاق4 الطويرف5 تاجروين2 ساقية سيدي يوسف15 ولاية سليانة سليانة المحطة4 سليانة المدينة3 برقو9 بوعرادة6 العروسة7 قعفور11 الكريب18 بورويس6 مكثر11 كسرى3 الروحية1 عين بوسعدية11 ولاية سوسة سوسة الشمالية3 سوسة المدينة4 سوسة الميناء4 سيدي بوعلي2 شط مريم5 بوفيشة4 القلعة الكبرى3 القلعة الصغرى4 المسعدين3 سيدي الهاني1 حمام سوسة4 مطار النفيضة3 أكودة4 هرقلة4 ولاية المنستير المنستير الميناء3 مطار المنستير 3 وردانين2 جمال3 زرمدين4 قصيبة المديوني4 صيادة3 قصر هلال2 المكنين2 طبلبة5 البقالطة2 الساحلين2 بنبلة3 معتمر3 خنيس2 طوزة2 بني حسان5 منزل فارسي2 ولاية المهدية المهدية الميناء2 هيبون3 قصور الساف4 بومرداس3 الجم 4 السواسي3 شربان2 أولاد الشامخ1 هبيرة2 سيدي علوان3 ولاية القيروان سد نبهانة2 ولاية القصرين تالة1 ولاية صفاقس العطايا6 رملة10 المحرس1 طهاهرة1 ولاية مدنين مدنين المحطة2 مدنين الجنوبية5 مدنين الشمالية9 بني خداش2 جربة المطار2 مدنين تقرماس1 جرسيس1 بن قردان4 ولاية تطاوين الذهيبة2 البرمة3 .