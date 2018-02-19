حاجب العيون: حجز 40 كلغ زطلة داخل سيارة

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: نجحت دورية أمنية مشتركة بين الحرس الوطني وحرس المرور كانت متمركزة في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء 20 و 21 فيفري على الطريق الوطنية رقم 3 وتحديدا في مدخل مدينة حاجب العيون التابعة لولاية القيروان في إيقاف سيارة خفيفة التفتيش وبإخضاعها لعملية التفتيش الروتينية لاذ سائقها ومرافقه بالفرار باتجاه احد المفترقات الفرعية "طريق البدور". وقد قام الأعوان بمطاردتهما والانتهاء بإيقاف السائق ليتبين أن السيارة كانت محمّلة بـ40 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي "الزطلة".

وقد تم تحرير محضر في الغرض وحجز السيارة بالمستودع البلدي بحاجب العيون وتحويل المخدرات المحجوزة إلى منطقة الحرس الوطني بحفوز وتعهد فرقة الأبحاث والتفتيش بمباشرة البحث في شأنها.