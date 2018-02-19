عين جلولة: تطويق حريق اندلع في مبيت المدرسة الاعدادية

القيروان- الشروق أون لاين- جمال الدين الذهبي: أكد المندوب الجهوي للتربية بالقيروان نور الدين النوري أن حريقا جزئيا اندلع صباح اليوم الاربعاء 21 فيفري داخل مبيت إعدادية معتمدية عين جلولة التابعة لولاية القيروان وقد تم إخماد النيران في فترة وجيزة ومنع توسعها إلى الأسرة والحشايا . وأضاف أنه وحسب التقرير الأولي لمدير الإعدادية فان تلميذ قام بإشعال النار في احد الحشايا وبالتفطن لها تم تطويقها دون تسجيل إصابات أو خسائر مادية كبيرة والبحث جار مع عدد من التلاميذ للكشف عن ملابسات الحريق ودوافعه.