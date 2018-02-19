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يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
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صفاقس: الاحتفاظ بـ3 أشخاص من معتمدية المحرس و4 آخرين من معتمدية طينة بعد احتجاجات الثلاثاء
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صفاقس: الاحتفاظ بـ3 أشخاص من معتمدية المحرس و4 آخرين من معتمدية طينة بعد احتجاجات الثلاثاء
21 فيفري 2018 | 12:14

قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من معتمدية المحرس وأربعة آخرين من معتمدية طينة بعد الاحتجاجات التي عرفتها هاتان المعتمديتان أمس الثلاثاء على خلفية التشكيك في مصداقية نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسة والبستنة المعلنة مساء الاثنين، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي اليوم الأربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأكّد ذات المصدر القضائي أن قرار الاحتفاظ بالمحتجين الثلاثة من معتمدية المحرس جاء من أجل ما نسب إلى المحتفظ بهم من تهم "تعطيل حرية العمل بعدد من المرافق الإدارية الحيوية بالجهة وتعطيل حرية المرور بالطريق العام وخط السكك الحديدية".

وكان المحتجون عمدوا إلى إغلاق عدد من المصالح الإدارية في المحرس على غرار المعتمدية ومكتب البريد كما اعتصموا بالطريق والسكة الحديدية قبل أن يتدخّل الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع ويعتقل 16 شخصا من بين المحتجين تم سماعهم من قبل الشرطة العدلية لمنطقة الأمن في صفاقس الجنوبية.

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الأولى
صفاقس: الاحتفاظ بـ3 أشخاص من معتمدية المحرس و4 آخرين من معتمدية طينة بعد احتجاجات الثلاثاء
21 فيفري 2018 | 12:14

قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من معتمدية المحرس وأربعة آخرين من معتمدية طينة بعد الاحتجاجات التي عرفتها هاتان المعتمديتان أمس الثلاثاء على خلفية التشكيك في مصداقية نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسة والبستنة المعلنة مساء الاثنين، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي اليوم الأربعاء لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وأكّد ذات المصدر القضائي أن قرار الاحتفاظ بالمحتجين الثلاثة من معتمدية المحرس جاء من أجل ما نسب إلى المحتفظ بهم من تهم "تعطيل حرية العمل بعدد من المرافق الإدارية الحيوية بالجهة وتعطيل حرية المرور بالطريق العام وخط السكك الحديدية".

وكان المحتجون عمدوا إلى إغلاق عدد من المصالح الإدارية في المحرس على غرار المعتمدية ومكتب البريد كما اعتصموا بالطريق والسكة الحديدية قبل أن يتدخّل الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع ويعتقل 16 شخصا من بين المحتجين تم سماعهم من قبل الشرطة العدلية لمنطقة الأمن في صفاقس الجنوبية.

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عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
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