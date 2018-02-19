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يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
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وزير العدل الغيني ورئيس ديوان وزير العدل يزوران سجن المرناقية ومركز إصلاح الفتيات الجانحات بالمغيرة
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الأولى
وزير العدل الغيني ورئيس ديوان وزير العدل يزوران سجن المرناقية ومركز إصلاح الفتيات الجانحات بالمغيرة
21 فيفري 2018 | 12:04

تونس- الشروق أون لاين- ايمان بن عزيزة: بمناسبة زيارته إلى تونس في إطار انعقاد اللّجنة المشتركة بين تونس وغينيا خلال اليومين الماضيين، أدّى عشية أمس الثلاثاء وزير الدولة وزير العدل الغيني زيارة إلى كل من السجن المدني بالمرناقية ومركز إصلاح الفتيات الجانحات بالمغيرة، وقد كان مرفوقا  بسليم المديني رئيس ديوان وزير العدل. وقد مثّلت هذه الزيارة فرصة لإطلاع الضيف الغيني على التجربة التونسية في مجال السجون والإصلاح.

كما تمّ التعرّف على مختلف برامج التكوين والتأهيل الموضوعة على ذمة المودعين لتعزيز سبل تهيئتهم لمرحلة ما بعد قضاء العقوبة وتوفير فرص إدماجهم في الحياة العامة من جديد.

وقد عبّر الوزير الغيني عن إعجابه بالتجربة التونسية، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة منها عن طريق تبادل التجارب والخبرات.

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الأولى
وزير العدل الغيني ورئيس ديوان وزير العدل يزوران سجن المرناقية ومركز إصلاح الفتيات الجانحات بالمغيرة
21 فيفري 2018 | 12:04

تونس- الشروق أون لاين- ايمان بن عزيزة: بمناسبة زيارته إلى تونس في إطار انعقاد اللّجنة المشتركة بين تونس وغينيا خلال اليومين الماضيين، أدّى عشية أمس الثلاثاء وزير الدولة وزير العدل الغيني زيارة إلى كل من السجن المدني بالمرناقية ومركز إصلاح الفتيات الجانحات بالمغيرة، وقد كان مرفوقا  بسليم المديني رئيس ديوان وزير العدل. وقد مثّلت هذه الزيارة فرصة لإطلاع الضيف الغيني على التجربة التونسية في مجال السجون والإصلاح.

كما تمّ التعرّف على مختلف برامج التكوين والتأهيل الموضوعة على ذمة المودعين لتعزيز سبل تهيئتهم لمرحلة ما بعد قضاء العقوبة وتوفير فرص إدماجهم في الحياة العامة من جديد.

وقد عبّر الوزير الغيني عن إعجابه بالتجربة التونسية، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة منها عن طريق تبادل التجارب والخبرات.

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السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018 السّاعة 16:40
أعلنت السلطات اللبنانية عن اعتقال مشبوه يعتقد أنه كان مسؤولا ماليا في تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا. وأوضح...
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المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018 السّاعة 16:22
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عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...
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