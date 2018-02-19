وزير العدل الغيني ورئيس ديوان وزير العدل يزوران سجن المرناقية ومركز إصلاح الفتيات الجانحات بالمغيرة

تونس- الشروق أون لاين- ايمان بن عزيزة: بمناسبة زيارته إلى تونس في إطار انعقاد اللّجنة المشتركة بين تونس وغينيا خلال اليومين الماضيين، أدّى عشية أمس الثلاثاء وزير الدولة وزير العدل الغيني زيارة إلى كل من السجن المدني بالمرناقية ومركز إصلاح الفتيات الجانحات بالمغيرة، وقد كان مرفوقا بسليم المديني رئيس ديوان وزير العدل. وقد مثّلت هذه الزيارة فرصة لإطلاع الضيف الغيني على التجربة التونسية في مجال السجون والإصلاح.

كما تمّ التعرّف على مختلف برامج التكوين والتأهيل الموضوعة على ذمة المودعين لتعزيز سبل تهيئتهم لمرحلة ما بعد قضاء العقوبة وتوفير فرص إدماجهم في الحياة العامة من جديد.

وقد عبّر الوزير الغيني عن إعجابه بالتجربة التونسية، معربا عن رغبة بلاده في الاستفادة منها عن طريق تبادل التجارب والخبرات.