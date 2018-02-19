سوسة: الاعتداء على ممرضة وحالة من الفوضى في مستشفى سهلول

سوسة- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: جد صباح اليوم خلاف بين مواطن وممرضة تحول إلى تبادل عنف بينهم خلف حالة من الفوضى في المستشفى الجامعي سهلول وتحديدا في قسم العيادات الخارجية وكذلك تسجيل 6 اصابات من بينهم المواطن حيث تم الاتصال بالوحدات الأمنية التي تحولت على عين المكان وقامت بالسيطرة على الموضوع وفتحت بحث تحقيقي في الغرض كما تم إسعاف المصابين وفض النزاع بينهم في انتظار ما ستكشف عنه الابحاث الأمنية والإدارية إثر هذا الاعتداء.