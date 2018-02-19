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يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
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سوسة: الاعتداء على ممرضة وحالة من الفوضى في مستشفى سهلول
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عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...
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الأولى
سوسة: الاعتداء على ممرضة وحالة من الفوضى في مستشفى سهلول
21 فيفري 2018 | 11:46

سوسة- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: جد صباح اليوم خلاف بين مواطن وممرضة تحول إلى تبادل عنف بينهم خلف حالة من الفوضى في المستشفى الجامعي سهلول وتحديدا في قسم العيادات الخارجية وكذلك تسجيل 6 اصابات من بينهم المواطن حيث تم الاتصال بالوحدات الأمنية التي تحولت على عين المكان وقامت بالسيطرة على الموضوع وفتحت بحث تحقيقي في الغرض كما تم إسعاف المصابين وفض النزاع بينهم في انتظار ما ستكشف عنه الابحاث الأمنية والإدارية إثر هذا الاعتداء.

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سوسة: الاعتداء على ممرضة وحالة من الفوضى في مستشفى سهلول
21 فيفري 2018 | 11:46

سوسة- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: جد صباح اليوم خلاف بين مواطن وممرضة تحول إلى تبادل عنف بينهم خلف حالة من الفوضى في المستشفى الجامعي سهلول وتحديدا في قسم العيادات الخارجية وكذلك تسجيل 6 اصابات من بينهم المواطن حيث تم الاتصال بالوحدات الأمنية التي تحولت على عين المكان وقامت بالسيطرة على الموضوع وفتحت بحث تحقيقي في الغرض كما تم إسعاف المصابين وفض النزاع بينهم في انتظار ما ستكشف عنه الابحاث الأمنية والإدارية إثر هذا الاعتداء.

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السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018 السّاعة 16:40
أعلنت السلطات اللبنانية عن اعتقال مشبوه يعتقد أنه كان مسؤولا ماليا في تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا. وأوضح...
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المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018 السّاعة 16:22
شهدت مدينة المحرس من ولاية صفاقس اليوم وقفة احتجاجية لمجموعة من المواطنين معلنين الاعتصام امام مقر...
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الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار‎
21 فيفري 2018 السّاعة 16:18
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري: حجزت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالصمار من ولاية تطاوين بعد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...
المزيد >>
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