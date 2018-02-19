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يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
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تسجيل 1093 ترشح في اليوم السادس في فترة فتح الترشحات
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الأولى
تسجيل 1093 ترشح في اليوم السادس في فترة فتح الترشحات
21 فيفري 2018 | 11:31

بلغت نسبة تغطية البلديات بمطالب الترشح للانتخابات البلدية القادمة إلى غاية يوم امس الثلاثاء -اليوم السادس من فترة الترشحات - وحتى الساعة السادسة مساء ، 99 بالمائة كما بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطالب ترشح 347 بلدية .

ووفق ما اوردته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على صفحتها الرسمية بالفايسبوك فقد بلغ العدد الجملي لمطالب الترشح الواردة بقاعات قبول الترشحات بكل بلدية إلى غاية نفس الفترة 1039 مطلب ترشح من بينها 665 قائمة حزبية و25 قائمة ائتلافية و 349 قائمة مستقلة .

واوضحت الهيئة ان الإدارة الفرعية الأكثر استقبالا للمطالب هي دائرة المنستير ب93 مطلبا كما بلغ عدد الإدارات الفرعية التي استكملت تغطية جميع البلديات 24 إدارة فرعية من جملة 27 ادارة فرعية.

وفي إطار تنظيم الانتخابات البلدية لسنة 2018 المزمع تنظيمها في 6 ماي القادم اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن انتداب عدد من الاعوان في مجالات متعددة من بينها الاشراف على قاعة العمليات المركزية لمراقبة الحملة و مجال رصد الصحافة المكتوبة والالكترونية الى جانب انتداب مكلفين بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية ومكلف بالنزاعات وانتداب أعوان بقاعة العمليات المركزية للحملة الانتخابية (اختصاص علوم قانونية) و أعوان بقاعة العمليات المركزية للحملة الانتخابية (اختصاص علوم محاسبة أو مالية) و مسؤول عن الإعلامية بقاعة العمليات المركزية لمراقبة الحملة الانتخابية.

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الأولى
تسجيل 1093 ترشح في اليوم السادس في فترة فتح الترشحات
21 فيفري 2018 | 11:31

بلغت نسبة تغطية البلديات بمطالب الترشح للانتخابات البلدية القادمة إلى غاية يوم امس الثلاثاء -اليوم السادس من فترة الترشحات - وحتى الساعة السادسة مساء ، 99 بالمائة كما بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطالب ترشح 347 بلدية .

ووفق ما اوردته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على صفحتها الرسمية بالفايسبوك فقد بلغ العدد الجملي لمطالب الترشح الواردة بقاعات قبول الترشحات بكل بلدية إلى غاية نفس الفترة 1039 مطلب ترشح من بينها 665 قائمة حزبية و25 قائمة ائتلافية و 349 قائمة مستقلة .

واوضحت الهيئة ان الإدارة الفرعية الأكثر استقبالا للمطالب هي دائرة المنستير ب93 مطلبا كما بلغ عدد الإدارات الفرعية التي استكملت تغطية جميع البلديات 24 إدارة فرعية من جملة 27 ادارة فرعية.

وفي إطار تنظيم الانتخابات البلدية لسنة 2018 المزمع تنظيمها في 6 ماي القادم اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن انتداب عدد من الاعوان في مجالات متعددة من بينها الاشراف على قاعة العمليات المركزية لمراقبة الحملة و مجال رصد الصحافة المكتوبة والالكترونية الى جانب انتداب مكلفين بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية ومكلف بالنزاعات وانتداب أعوان بقاعة العمليات المركزية للحملة الانتخابية (اختصاص علوم قانونية) و أعوان بقاعة العمليات المركزية للحملة الانتخابية (اختصاص علوم محاسبة أو مالية) و مسؤول عن الإعلامية بقاعة العمليات المركزية لمراقبة الحملة الانتخابية.

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عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...
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