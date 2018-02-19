تسجيل 1093 ترشح في اليوم السادس في فترة فتح الترشحات

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بلغت نسبة تغطية البلديات بمطالب الترشح للانتخابات البلدية القادمة إلى غاية يوم امس الثلاثاء -اليوم السادس من فترة الترشحات - وحتى الساعة السادسة مساء ، 99 بالمائة كما بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطالب ترشح 347 بلدية .
ووفق ما اوردته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على صفحتها الرسمية بالفايسبوك فقد بلغ العدد الجملي لمطالب الترشح الواردة بقاعات قبول الترشحات بكل بلدية إلى غاية نفس الفترة 1039 مطلب ترشح من بينها 665 قائمة حزبية و25 قائمة ائتلافية و 349 قائمة مستقلة .
واوضحت الهيئة ان الإدارة الفرعية الأكثر استقبالا للمطالب هي دائرة المنستير ب93 مطلبا كما بلغ عدد الإدارات الفرعية التي استكملت تغطية جميع البلديات 24 إدارة فرعية من جملة 27 ادارة فرعية.
وفي إطار تنظيم الانتخابات البلدية لسنة 2018 المزمع تنظيمها في 6 ماي القادم اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن انتداب عدد من الاعوان في مجالات متعددة من بينها الاشراف على قاعة العمليات المركزية لمراقبة الحملة و مجال رصد الصحافة المكتوبة والالكترونية الى جانب انتداب مكلفين بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية ومكلف بالنزاعات وانتداب أعوان بقاعة العمليات المركزية للحملة الانتخابية (اختصاص علوم قانونية) و أعوان بقاعة العمليات المركزية للحملة الانتخابية (اختصاص علوم محاسبة أو مالية) و مسؤول عن الإعلامية بقاعة العمليات المركزية لمراقبة الحملة الانتخابية.
بلغت نسبة تغطية البلديات بمطالب الترشح للانتخابات البلدية القادمة إلى غاية يوم امس الثلاثاء -اليوم السادس من فترة الترشحات - وحتى الساعة السادسة مساء ، 99 بالمائة كما بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطالب ترشح 347 بلدية .
ووفق ما اوردته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على صفحتها الرسمية بالفايسبوك فقد بلغ العدد الجملي لمطالب الترشح الواردة بقاعات قبول الترشحات بكل بلدية إلى غاية نفس الفترة 1039 مطلب ترشح من بينها 665 قائمة حزبية و25 قائمة ائتلافية و 349 قائمة مستقلة .
واوضحت الهيئة ان الإدارة الفرعية الأكثر استقبالا للمطالب هي دائرة المنستير ب93 مطلبا كما بلغ عدد الإدارات الفرعية التي استكملت تغطية جميع البلديات 24 إدارة فرعية من جملة 27 ادارة فرعية.
وفي إطار تنظيم الانتخابات البلدية لسنة 2018 المزمع تنظيمها في 6 ماي القادم اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن انتداب عدد من الاعوان في مجالات متعددة من بينها الاشراف على قاعة العمليات المركزية لمراقبة الحملة و مجال رصد الصحافة المكتوبة والالكترونية الى جانب انتداب مكلفين بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية ومكلف بالنزاعات وانتداب أعوان بقاعة العمليات المركزية للحملة الانتخابية (اختصاص علوم قانونية) و أعوان بقاعة العمليات المركزية للحملة الانتخابية (اختصاص علوم محاسبة أو مالية) و مسؤول عن الإعلامية بقاعة العمليات المركزية لمراقبة الحملة الانتخابية.
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018