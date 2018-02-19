قرمبالية: القبض على تكفيري يمجد الإرهاب ويحرّض عليه

تمكنت يوم 20 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية ولاية نابل من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 26 سنة قاطن الجهة وباشرت قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".

المعني تعمّد تنزيل صور ومقاطع فيديو تحرّض على الإرهاب بحسابه الخاصّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك".