تطاوين: 450 عاملا بشركة خدمات يدخلون في إضراب بجميع الحضائر‎

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: دخل حوالي 450 عاملا بشركة الجنوب للخدمات ، منذ منتصف الليل، في اضراب حضوري بجميع الحضائر المنتصبة بصحراء الجهة احتجاجا على ما اعتبروه امتناع الشركة عن تلبية مطالبهم المتمثلة في دفع مستحقاتهم المالية والزيادات في الاجور لسنة 2014.

اضراب سيتواصل الى غاية يوم 23 فيفري الجاري بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين اثر جلسة صلحية فاشلة انعقدت بمقر الولاية، يوم الاثنين الماضي، تحت اشراف الوالي وبحضور المعتمد الاول وممثلين عن اتحاد الشغل وتفقدية الشغل وممثلين عن شركة الجنوب للخدمات والنقابات المعنية.

وقد سجلت هذه الجلسة غياب الشركات البترولية الام باعتبارها الطرف المهم للتفاوض رغم تلقيها مراسلة رسمية من الوالي في هذا الغرض والتي اعربت عن رفضها لمطلب العمال.

وللتذكير، فقد تم تاجيل هذا الاضراب في مناسبة سابقة بعد ان كان من المزمع تنفيذه ايام 12 و13 و14 فيفري الجاري غير ان الوالي وعد بالتفاوض مع الرؤساء المديرين العامين للشركات البترولية من اجل حلحلة هذا الاشكال.