الطبوبي: تونس ليست للبيع

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس: قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم خلال حضوره المؤتمر العادي الثالث عشر للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد ان لا مجال للتفريط في المؤسسات العمومية و ان تونس ليست للبيع و ان سنة 2018 ستكون سنة المدرسة العمومية.