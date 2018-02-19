نابل: ايقاف 72 مفتشا عنهم

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: تمكنت الوحدات الامنية التابعة لإقليم الامن الوطني بنابل خلال حملة امنية واسعة النطاق شملت كامل ولاية نابل من ايقاف 72 شخصا محل تتبع لدى العدالة من بينهم نفرين بتهمة مسك وترويج المخدرات و22 نفرا متهمين في عديد القضايا كما تمكنت نفس الوحدات من حجز 71 دراجة نارية و ثلاث سيارات وذلك حسب ما اكده مصدر موثوق بالجهة لـ"الشروق اون لاين".