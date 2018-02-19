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يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
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جورج كلوني وزوجته يتبرعان بمبلغ هام للطلبة الناجين من هجوم فلوريدا
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الأولى
جورج كلوني وزوجته يتبرعان بمبلغ هام للطلبة الناجين من هجوم فلوريدا
21 فيفري 2018 | 10:49

تبرع نجم السينما الأمريكية جورج كلوني وزوجته المحامية أمل كلوني بمبلغ مالي لمسيرة يقودها طلبة ناجون من إطلاق النار في مدرسة جنوبى ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل 17 شخصا.

وقالت عائلة كلوني في بيان إنهما تأثرا بـقوة وبلاغة الطلاب، وقالا إنهما سيحضران احتجاج المجموعة الذي سيقام تحت عنوان 'مسيرة من أجل حياتنا' في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم 24 مارس القادم وقدما لهم تبرعا بقيمة 500 ألف دولار.

وللتذكير فقد أقدم مسلح يوم الاربعاء 14 فيفري 2018، على إطلاق النار بشكل عشوائي داخل مدرسة ثانوية بولاية "فلوريدا" الأمريكية مما أسفر عن سقوط ضحايا لم يتم حصرهم.

وألقت الشرطة الأمريكية في ولاية فلوريد القبض على مسلّح يبلغ من العمر 19 عاما، قتل 17 شخصا في إطلاق نار على مدرسة ثانوية بالولاية.

وردا على سؤال حول السبب الذي جعله يطمئن لحزب ذي مرجعية إسلامية، قال سيمون «لقد اخترت من يخاف الله».

وأضاف أنه يأمل أن تكون تجربته فرصة تحفز اليهود التونسيين على الترشح مستقبلا في المواعيد الانتخابية الأخرى التي ستعرفها البلاد، كالانتخابات البرلمانية التي ستنظم العام المقبل، وأنه يدعو كافة اليهود التونسيين للعودة إلى بلادهم، ويؤكد لهم أنهم سيكونون بأمان وستصان حقوقهم ومشاريعهم فيها.

يذكر أن اختيار حركة «النهضة» لمرشح يهودي الديانة ضمن قائمتها في مدينة المنستير أثار جدلا وردود أفعال مختلفة في تونس، بين مرحب ومؤيد، وبين من رأى في العملية مناورة سياسية، أو حتى مبادرة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

 

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الأولى
جورج كلوني وزوجته يتبرعان بمبلغ هام للطلبة الناجين من هجوم فلوريدا
21 فيفري 2018 | 10:49

تبرع نجم السينما الأمريكية جورج كلوني وزوجته المحامية أمل كلوني بمبلغ مالي لمسيرة يقودها طلبة ناجون من إطلاق النار في مدرسة جنوبى ولاية فلوريدا الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل 17 شخصا.

وقالت عائلة كلوني في بيان إنهما تأثرا بـقوة وبلاغة الطلاب، وقالا إنهما سيحضران احتجاج المجموعة الذي سيقام تحت عنوان 'مسيرة من أجل حياتنا' في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم 24 مارس القادم وقدما لهم تبرعا بقيمة 500 ألف دولار.

وللتذكير فقد أقدم مسلح يوم الاربعاء 14 فيفري 2018، على إطلاق النار بشكل عشوائي داخل مدرسة ثانوية بولاية "فلوريدا" الأمريكية مما أسفر عن سقوط ضحايا لم يتم حصرهم.

وألقت الشرطة الأمريكية في ولاية فلوريد القبض على مسلّح يبلغ من العمر 19 عاما، قتل 17 شخصا في إطلاق نار على مدرسة ثانوية بالولاية.

وردا على سؤال حول السبب الذي جعله يطمئن لحزب ذي مرجعية إسلامية، قال سيمون «لقد اخترت من يخاف الله».

وأضاف أنه يأمل أن تكون تجربته فرصة تحفز اليهود التونسيين على الترشح مستقبلا في المواعيد الانتخابية الأخرى التي ستعرفها البلاد، كالانتخابات البرلمانية التي ستنظم العام المقبل، وأنه يدعو كافة اليهود التونسيين للعودة إلى بلادهم، ويؤكد لهم أنهم سيكونون بأمان وستصان حقوقهم ومشاريعهم فيها.

يذكر أن اختيار حركة «النهضة» لمرشح يهودي الديانة ضمن قائمتها في مدينة المنستير أثار جدلا وردود أفعال مختلفة في تونس، بين مرحب ومؤيد، وبين من رأى في العملية مناورة سياسية، أو حتى مبادرة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

 

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عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...
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