انطلاق فعاليات المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد

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سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس عماري: انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر العادي الثالث عشر للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد بحضور الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي و اعضاء المكتب التنفيذي.

و يذكر أنه يترشح لهذا المؤتمر قائمتان و كذلك ترشحات بصفة فردية.