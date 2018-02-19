ماطر: ايقاف امرأتين و3 رجال من أجل تعاطي البغا السري

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

مكتب الشروق- بنزرت – ايمان عبد الستار: تمكّن اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت وفي اطار حملة للتصدي للجريمة بمعتمدية ماطر من ايقاف ثلاثة عناصر من المفتش عنهم لدى الوحدات الامنية والقضائية والسجنية .

كما تم ايقاف امرأتين و3 رجال في العقد الثالث والرابع من العمر بعد توفر معطيات تفيد وجود حركات مشبوهة بأحد المنازل الواقعة بمدينة ماطر .

واثر مداهمة المنزل المذكور تم ايقاف المظنون فيهم من اجل التورط في جريمة تعاطي البغاء السري واعداد محل لذلك .