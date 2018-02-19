ماطر: ايقاف امرأتين و3 رجال من أجل تعاطي البغا السري

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مكتب الشروق- بنزرت – ايمان عبد الستار: تمكّن اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت وفي اطار حملة للتصدي للجريمة بمعتمدية ماطر من ايقاف ثلاثة عناصر من المفتش عنهم لدى الوحدات الامنية والقضائية والسجنية .
كما تم ايقاف امرأتين و3 رجال في العقد الثالث والرابع من العمر بعد توفر معطيات تفيد وجود حركات مشبوهة بأحد المنازل الواقعة بمدينة ماطر .
واثر مداهمة المنزل المذكور تم ايقاف المظنون فيهم من اجل التورط في جريمة تعاطي البغاء السري واعداد محل لذلك .
مكتب الشروق- بنزرت – ايمان عبد الستار: تمكّن اعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت وفي اطار حملة للتصدي للجريمة بمعتمدية ماطر من ايقاف ثلاثة عناصر من المفتش عنهم لدى الوحدات الامنية والقضائية والسجنية .
كما تم ايقاف امرأتين و3 رجال في العقد الثالث والرابع من العمر بعد توفر معطيات تفيد وجود حركات مشبوهة بأحد المنازل الواقعة بمدينة ماطر .
واثر مداهمة المنزل المذكور تم ايقاف المظنون فيهم من اجل التورط في جريمة تعاطي البغاء السري واعداد محل لذلك .
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018