كاس رابطة ابطال افريقيا: الهلال السوداني يتأهل الى الدور القادم

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تأهل نادي الهلال السوداني لكرة القدم الى الدور السادس عشر لكاس رابطة أبطال إفريقيا بعد تغلبه على فريق ليسكر الليبيري بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الإياب للدور التمهيدي التي جرت بينهما مساء امس الثلاثاء بملعب الهلال (الجوهرة الزرقاء) بالخرطوم.

وكانت مباراة الذهاب في ليبيريا قد انتهت بفوز فريق ليسكر بهدف دون رد.

وسجل أهداف الهلال محمد أحمد بشير (بشة) في الدقيقتين 3 و43 وشرف الدين شيبوب في الدقيقة 65.