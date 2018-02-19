نشوب حريق بالمكتب الحدودي للديوانة برادس

اندلع صباح اليوم الأربعاء 21 فيفري 2018 حريق بأحد المكاتب التابع لمقر المكتب الحدودي لمخازن ومساحات التسريح الديواني برادس

وقد أدى الحريق إلى اتلاف بعض المعدات الالكترونية والكهربائية دون أن تطال النيران بقية المكاتب والوثائق الادارية والتصاريح الديوانية وقباضة الديوانة، وفق بلاغ صادر عن الديوانة التونسية قبل قليل .

وافادت التحريات الأولية أن الحريق قد يكون ناتجا عن تماسّ كهربائي، وقد تم فتح تحقيق في الغرض.

وأشار البلاغ إلى أن سير العمل بالمكتب الحدودي لمخازن ومساحات التسريح الديواني برادس يتواصل بصفة عادية.

*صورة تعبيرية*