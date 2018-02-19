أمريكا.. تحذيرات واستعدادات لموجة غير اعتيادية من الطقس

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تشهد مناطق تمتد من ولاية تكساس إلى ولايات البحيرات العظمى الأميركية حالة من الطقس السيء مع احتمال وقوع سيول وتساقط أمطار ثلجية وجليد، ما قد يسفر عن حوادث مميتة ويجبر المدارس الإغلاق.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية إرشادات حول الطقس الشتوي الثلاثاء في أجزاء من أوكلاهوما وكانزاس وميزورى وأيوا ومينيسوتا وداكوتا الشمالية وويسكونسن.
وصدرت تحذيرات من وقوع فيضانات في إلينوي وإنديانا وميشيغان مع تحذيرات من وقوع سيول في ولاية تكساس وأركنسو.
وفي ولاية مينيسوتا، قالت شرطة الولاية إن الطقس الشتوي ساهم في 400 حادث تصادم و250 واقعة فقد سيطرة، بما في ذلك حادثان مميتان.
ومن المتوقع أن يهطل جليد بكثافة نصف قدم في بعض المناطق.
وقالت خدمة الأرصاد الجوية في أركنسو، إن بعض المناطق يمكن أن تشهد هطول أمطار بكثافة 8 بوصات أو أكثر خلال هذا الأسبوع.
وألغت مدارس في ميزوري وويسكونسن حصصا دراسية أو أرجأتها بداية من يوم الثلاثاء. وأدت المياه المرتفعة إلى غلق طرق في ميشيغان.
تشهد مناطق تمتد من ولاية تكساس إلى ولايات البحيرات العظمى الأميركية حالة من الطقس السيء مع احتمال وقوع سيول وتساقط أمطار ثلجية وجليد، ما قد يسفر عن حوادث مميتة ويجبر المدارس الإغلاق.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية إرشادات حول الطقس الشتوي الثلاثاء في أجزاء من أوكلاهوما وكانزاس وميزورى وأيوا ومينيسوتا وداكوتا الشمالية وويسكونسن.
وصدرت تحذيرات من وقوع فيضانات في إلينوي وإنديانا وميشيغان مع تحذيرات من وقوع سيول في ولاية تكساس وأركنسو.
وفي ولاية مينيسوتا، قالت شرطة الولاية إن الطقس الشتوي ساهم في 400 حادث تصادم و250 واقعة فقد سيطرة، بما في ذلك حادثان مميتان.
ومن المتوقع أن يهطل جليد بكثافة نصف قدم في بعض المناطق.
وقالت خدمة الأرصاد الجوية في أركنسو، إن بعض المناطق يمكن أن تشهد هطول أمطار بكثافة 8 بوصات أو أكثر خلال هذا الأسبوع.
وألغت مدارس في ميزوري وويسكونسن حصصا دراسية أو أرجأتها بداية من يوم الثلاثاء. وأدت المياه المرتفعة إلى غلق طرق في ميشيغان.
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018