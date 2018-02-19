أمريكا.. تحذيرات واستعدادات لموجة غير اعتيادية من الطقس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تشهد مناطق تمتد من ولاية تكساس إلى ولايات البحيرات العظمى الأميركية حالة من الطقس السيء مع احتمال وقوع سيول وتساقط أمطار ثلجية وجليد، ما قد يسفر عن حوادث مميتة ويجبر المدارس الإغلاق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية إرشادات حول الطقس الشتوي الثلاثاء في أجزاء من أوكلاهوما وكانزاس وميزورى وأيوا ومينيسوتا وداكوتا الشمالية وويسكونسن.

وصدرت تحذيرات من وقوع فيضانات في إلينوي وإنديانا وميشيغان مع تحذيرات من وقوع سيول في ولاية تكساس وأركنسو.

وفي ولاية مينيسوتا، قالت شرطة الولاية إن الطقس الشتوي ساهم في 400 حادث تصادم و250 واقعة فقد سيطرة، بما في ذلك حادثان مميتان.

ومن المتوقع أن يهطل جليد بكثافة نصف قدم في بعض المناطق.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية في أركنسو، إن بعض المناطق يمكن أن تشهد هطول أمطار بكثافة 8 بوصات أو أكثر خلال هذا الأسبوع.

وألغت مدارس في ميزوري وويسكونسن حصصا دراسية أو أرجأتها بداية من يوم الثلاثاء. وأدت المياه المرتفعة إلى غلق طرق في ميشيغان.