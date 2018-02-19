مساكن: حجز مسدس وكمية من المخدّرات

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: عثرت فرقة الأمن بسوسة الجنوبية في ساعة متأخرة من يوم أمس على سلاح ناري من نوع "مسدس" كان داخل كيس بلاستيكي مصحوب بكمية من مادة مخدرة حيث تحولت وحدات الأمن المذكورة على عين المكان.

وقامت بحجز السلاح الناري والكمية المحجوزة بداخله ومراجعة النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن صاحبه ولازالت الأبحاث متواصلة من طرف الفرقة المذكورة.