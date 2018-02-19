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يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
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مساكن: حجز مسدس وكمية من المخدّرات
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عبد الجليل المسعودي
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العالمية
مساكن: حجز مسدس وكمية من المخدّرات
21 فيفري 2018 | 09:00

 سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: عثرت فرقة الأمن بسوسة الجنوبية في ساعة متأخرة من يوم أمس على سلاح ناري من نوع "مسدس" كان داخل كيس بلاستيكي مصحوب بكمية من مادة مخدرة حيث تحولت وحدات الأمن المذكورة على عين المكان.

 وقامت بحجز السلاح الناري والكمية المحجوزة بداخله ومراجعة النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن صاحبه ولازالت الأبحاث متواصلة من طرف الفرقة المذكورة.

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العالمية
مساكن: حجز مسدس وكمية من المخدّرات
21 فيفري 2018 | 09:00

 سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: عثرت فرقة الأمن بسوسة الجنوبية في ساعة متأخرة من يوم أمس على سلاح ناري من نوع "مسدس" كان داخل كيس بلاستيكي مصحوب بكمية من مادة مخدرة حيث تحولت وحدات الأمن المذكورة على عين المكان.

 وقامت بحجز السلاح الناري والكمية المحجوزة بداخله ومراجعة النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن صاحبه ولازالت الأبحاث متواصلة من طرف الفرقة المذكورة.

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مساكن: حجز مسدس وكمية من المخدّرات
21 فيفري 2018 السّاعة 09:00
سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: عثرت فرقة الأمن بسوسة الجنوبية في ساعة متأخرة من يوم أمس على سلاح ناري...
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21 فيفري 2018 السّاعة 08:46
كشف اللواء محمد الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن التدريبات المصرية – الفرنسية هدفها إعداد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...
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