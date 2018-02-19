النائب الهادي قديش يستقيل من نداء تونس
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
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16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
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16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
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16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
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16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
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15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
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15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
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15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
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15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
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15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
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15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
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15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
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15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
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14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
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14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
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14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
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14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
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13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
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13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
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13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
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عبد الجليل المسعوديمعركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...المزيد >>
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النائب الهادي قديش يستقيل من نداء تونس
أعلن النائب بنداء تونس عن جهة صفاقس الهادي قديش استقالته من الحزب.
وأوضح الهادي قديش في تصريح لـ" شمس أف أم" ، أن سبب استقالته يعود إلى ما وصفه بتهميش مناضلي الحزب في علاقة بالقائمات المرشحة للانتخابات البلدية والتنصل من الاتفاقيات السابقة.
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على اثر ما تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية...المزيد >>
النائب الهادي قديش يستقيل من نداء تونس
أعلن النائب بنداء تونس عن جهة صفاقس الهادي قديش استقالته من الحزب.
وأوضح الهادي قديش في تصريح لـ" شمس أف أم" ، أن سبب استقالته يعود إلى ما وصفه بتهميش مناضلي الحزب في علاقة بالقائمات المرشحة للانتخابات البلدية والتنصل من الاتفاقيات السابقة.
الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018 السّاعة 14:38
تونس- الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيدي: بعد غياب اعلامي ملحوظ يعود الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني...المزيد >>
المرشح اليهودي بقائمات "النهضة" للانتخابات البلدية: "لقد اخترت من يخاف الله"
21 فيفري 2018 السّاعة 09:33
أكد المرشح للانتخابات البلدية عن حركة النهضة في...المزيد >>
النائب الهادي قديش يستقيل من نداء تونس
21 فيفري 2018 السّاعة 08:20
أعلن النائب بنداء تونس عن جهة صفاقس الهادي قديش...المزيد >>
حول تداول فيديو تعرض اطفال الى التعنيف:رئاسة الحكومة تتدخل
20 فيفري 2018 السّاعة 21:00
على اثر ما تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية...المزيد >>
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018
عبد الجليل المسعوديمعركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...المزيد >>
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