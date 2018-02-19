النائب الهادي قديش يستقيل من نداء تونس

أعلن النائب بنداء تونس عن جهة صفاقس الهادي قديش استقالته من الحزب.

وأوضح الهادي قديش في تصريح لـ" شمس أف أم" ، أن سبب استقالته يعود إلى ما وصفه بتهميش مناضلي الحزب في علاقة بالقائمات المرشحة للانتخابات البلدية والتنصل من الاتفاقيات السابقة.