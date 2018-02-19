زعيمة كتالونية تفر إلى سويسرا هربا من المحاكمة في إسبانيا

-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018
فرت نائبة سابقة عن إقليم كتالونيا وقيادية في حملة استقلال الإقليم عن إسبانيا، آنا غابريال، إلى سويسرا، قبل انعقاد جلسة استماع قضائية، خوفا من أن تكون المحاكمة "غير عادلة".
ورجحت غابريال، في مقابلة مع التلفزيون السويسري "آر تي اس"، أن تقدم طلب اللجوء في سويسرا، في حال لم تستطع الاستقرار لوجود طلب ترحيل من مدريد.
وقالت غابريال، وهي أستاذة القانون الجامعية السابقة، إنها بعد الاستقرار في البلد، قد تسعى للحصول على عمل أكاديمي.
وتشير وكالة "فرانس برس"، إلى أن المحكمة الإسبانية ستصدر على الأرجح، مذكرة توقيف في حال عدم مثول غابريال أمام جلسة الاستماع غدا الأربعاء.
وفي مقابلتها مع صحيفة "لوتن"، قالت غابريال إنها تلقت تهديدات بالقتل من اليمين المتطرف، واتهمت الحكومة بعدم حمايتها من العنف الفاشي.
واتهمت أيضا مدريد بـ"القمع"، مقارنة الأوضاع في إقليمها بما "يحدث الآن في تركيا".
وتعتبر الزعيمة الكتالونية، سادس قيادي من الإقليم يغادر خلال الأشهر المنصرمة هربا من الملاحقة.
فرت نائبة سابقة عن إقليم كتالونيا وقيادية في حملة استقلال الإقليم عن إسبانيا، آنا غابريال، إلى سويسرا، قبل انعقاد جلسة استماع قضائية، خوفا من أن تكون المحاكمة "غير عادلة".
ورجحت غابريال، في مقابلة مع التلفزيون السويسري "آر تي اس"، أن تقدم طلب اللجوء في سويسرا، في حال لم تستطع الاستقرار لوجود طلب ترحيل من مدريد.
وقالت غابريال، وهي أستاذة القانون الجامعية السابقة، إنها بعد الاستقرار في البلد، قد تسعى للحصول على عمل أكاديمي.
وتشير وكالة "فرانس برس"، إلى أن المحكمة الإسبانية ستصدر على الأرجح، مذكرة توقيف في حال عدم مثول غابريال أمام جلسة الاستماع غدا الأربعاء.
وفي مقابلتها مع صحيفة "لوتن"، قالت غابريال إنها تلقت تهديدات بالقتل من اليمين المتطرف، واتهمت الحكومة بعدم حمايتها من العنف الفاشي.
واتهمت أيضا مدريد بـ"القمع"، مقارنة الأوضاع في إقليمها بما "يحدث الآن في تركيا".
وتعتبر الزعيمة الكتالونية، سادس قيادي من الإقليم يغادر خلال الأشهر المنصرمة هربا من الملاحقة.
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018