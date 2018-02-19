الديون المتخلدة لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات تبلغ 800 مليون دينار

بلغت قيمة الديون المتخلدة لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات لدى عدد من شركات الطيران، على غرار شركة الخطوط التونسية و"تاف تونس" و"سيفاكس"، حوالي 800 مليون دينار، وفق ما أعلنت عنه وزارة النقل، في بلاغ لها أمس الثلاثاء.

وناهزت ديون الديوان لدى الخطوط التونسية نحو 615 مليون دينارا، إلى غاية موفى ديسمبر 2017، منها 44 مليون دينارا قيمة الأداء سنويا على ركوب وأمن المسافرين على الرحلات الدولية.

كما بلغت قيمة ديونه لدى شركة "سيفاكس"، التابعة لرجل الأعمال ونائب الشعب محمد فريخة، قرابة 5ر11 مليون دينارا، وفق نفس البلاغ.