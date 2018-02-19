إيران: العثور على 30 جثة لركاب الطائرة المنكوبة

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أعلنت السلطات الإيرانية عثورها على جثامين 30 شخصا من ركاب الطائرة المنكوبة التابعة لخطوط "آسمان" الجوية التي سقطت الأحد في منطقة سميرم بمدينة أصفهان وسط إيران.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن محافظ كهكیلویة وبویر أحمد محمد أحمدي قوله مساء الثلاثاء: "تم انتشال 30 جثة من ضحايا الطائرة المنكوبة في مكان سقوطها، والجهود مبذولة للعثور على بقية الجثث".
وأضاف أحمدي: "عدم تحسن الظروف الجوية عموما ووعورة المنطقة لم توفر إمكانية القيام بعمليات الإغاثة الجوية ولم يكن بالإمكان إرسال فرق الإنقاذ سوى عن طريق البر".
وفي السياق ذاته نقلت وكالة "فارس" عن أحد متسلقي الجبال المشارك ضمن فرق الإغاثة والإنقاذ، قوله إنه يمكن مشاهدة 30 من جثث ضحايا طائرة نقل الركاب المنكوبة، ويمكن التعرف على 15 جثة منها.
وصرح مساعد منظمة الإغاثة والإنقاذ في الشؤون الميدانية شاهين فتحي مساء الثلاثاء، بأن عمليات نقل جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة ستبدأ صباح الأربعاء.
وقال إنه "من خلال التعاون بين الأجهزة والمسؤولين المحليين، تم تحقيق تقدم مناسب في تنفيذ العمليات، حيث تصل الفرق الميدانية بالتدريج إلى مكان التحطم".
وأضاف: "يتم توفير الإمكانيات اللازمة لمبيت الفرق الموفدة إلى منطقة الحادث، لكي تبدأ يوم غد عمليات نقل الجثامين إلى ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبويرأحمد".
وأعلنت السلطات الإيرانية يوم الأحد الماضي أن طائرة ركاب إيرانية من طراز ATR تابعة لخطوط "آسمان" الجوية اختفت عن الرادار، ليُكتشف لاحقا أنها سقطت وتحطمت في مرتفعات جبال دنا.
أعلنت السلطات الإيرانية عثورها على جثامين 30 شخصا من ركاب الطائرة المنكوبة التابعة لخطوط "آسمان" الجوية التي سقطت الأحد في منطقة سميرم بمدينة أصفهان وسط إيران.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن محافظ كهكیلویة وبویر أحمد محمد أحمدي قوله مساء الثلاثاء: "تم انتشال 30 جثة من ضحايا الطائرة المنكوبة في مكان سقوطها، والجهود مبذولة للعثور على بقية الجثث".
وأضاف أحمدي: "عدم تحسن الظروف الجوية عموما ووعورة المنطقة لم توفر إمكانية القيام بعمليات الإغاثة الجوية ولم يكن بالإمكان إرسال فرق الإنقاذ سوى عن طريق البر".
وفي السياق ذاته نقلت وكالة "فارس" عن أحد متسلقي الجبال المشارك ضمن فرق الإغاثة والإنقاذ، قوله إنه يمكن مشاهدة 30 من جثث ضحايا طائرة نقل الركاب المنكوبة، ويمكن التعرف على 15 جثة منها.
وصرح مساعد منظمة الإغاثة والإنقاذ في الشؤون الميدانية شاهين فتحي مساء الثلاثاء، بأن عمليات نقل جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة ستبدأ صباح الأربعاء.
وقال إنه "من خلال التعاون بين الأجهزة والمسؤولين المحليين، تم تحقيق تقدم مناسب في تنفيذ العمليات، حيث تصل الفرق الميدانية بالتدريج إلى مكان التحطم".
وأضاف: "يتم توفير الإمكانيات اللازمة لمبيت الفرق الموفدة إلى منطقة الحادث، لكي تبدأ يوم غد عمليات نقل الجثامين إلى ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبويرأحمد".
وأعلنت السلطات الإيرانية يوم الأحد الماضي أن طائرة ركاب إيرانية من طراز ATR تابعة لخطوط "آسمان" الجوية اختفت عن الرادار، ليُكتشف لاحقا أنها سقطت وتحطمت في مرتفعات جبال دنا.
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018