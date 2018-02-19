الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الغينية: التوقيع على 21 اتفاق تعاون

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توجت أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين تونس وغينيا كوناكري، المنعقدة امس الثلاثاء بالعاصمة، بالتوقيع على 21 اتفاق تعاون في مجالات مختلفة، على غرار التعليم العالي والصحة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والنقل والبحث العلمي.
وترأس اجتماع اللجنة، المنعقد لأول مرة منذ سنة 2002، كل من وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، ونظيره الغيني، « ممادي توري ».
ولاحظ الجهيناوي، في تصريح عقب أشغال اللجنة، أن هذه الدورة تترجم الحركية الخاصة في مستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن « الديبلوماسية التونسية قررت دعم توجهها نحو البلدان الافريقية الشقيقة والصديقة، ومن بينها غينيا، من أجل إعطاء دفع للتعاون الثنائي ومتعدد الاطراف وتنويع مجالاته ».
وأضاف أن بعث خط جوي مباشر بين تونس وكوناكري يؤكد الارادة المشتركة لتعزيز التعاون وتنشيط العلاقات الديبلوماسية التونسية الغينية، التي تعود الى سنة 1954، معتبرا أن النتائج التي توصلت إليها هذه الدورة هامة بالنظر الى عدد الاتفاقيات التي تم امضاؤها بين البلدين.
ومن جانبه عبر الوزير الغيني عن ارتياحه لما تم التوصل اليه من اتفاقات خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة، معتبرا أن نتائج الاشغال تعكس بوضوح حرص رئيسي البلدين والحكومتين على إعطاء دفع للعلاقات التونسية الغينية.
ونوه بالخصوص بخيار الانفتاح الذي انتهجته تونس تجاه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ملاحظا أن عدد الاتفاقيات الممضاة وتنوعها، من شأنه أن يعزز الثقة في مستقبل العلاقات بين البلدين.
كما عبر عن الالتزام بتفعيل مختلف آليات المتابعة التي تم التوصل إليها مع الجانب التونسي من أجل ضمان انجاز الاتفاقات المبرمة.
ويشار إلى أن الوزير الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 فيفري 2018 بدعوة من نظيره التونسي خميس الجهيناوي
توجت أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين تونس وغينيا كوناكري، المنعقدة امس الثلاثاء بالعاصمة، بالتوقيع على 21 اتفاق تعاون في مجالات مختلفة، على غرار التعليم العالي والصحة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والنقل والبحث العلمي.
وترأس اجتماع اللجنة، المنعقد لأول مرة منذ سنة 2002، كل من وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، ونظيره الغيني، « ممادي توري ».
ولاحظ الجهيناوي، في تصريح عقب أشغال اللجنة، أن هذه الدورة تترجم الحركية الخاصة في مستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن « الديبلوماسية التونسية قررت دعم توجهها نحو البلدان الافريقية الشقيقة والصديقة، ومن بينها غينيا، من أجل إعطاء دفع للتعاون الثنائي ومتعدد الاطراف وتنويع مجالاته ».
وأضاف أن بعث خط جوي مباشر بين تونس وكوناكري يؤكد الارادة المشتركة لتعزيز التعاون وتنشيط العلاقات الديبلوماسية التونسية الغينية، التي تعود الى سنة 1954، معتبرا أن النتائج التي توصلت إليها هذه الدورة هامة بالنظر الى عدد الاتفاقيات التي تم امضاؤها بين البلدين.
ومن جانبه عبر الوزير الغيني عن ارتياحه لما تم التوصل اليه من اتفاقات خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة، معتبرا أن نتائج الاشغال تعكس بوضوح حرص رئيسي البلدين والحكومتين على إعطاء دفع للعلاقات التونسية الغينية.
ونوه بالخصوص بخيار الانفتاح الذي انتهجته تونس تجاه بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ملاحظا أن عدد الاتفاقيات الممضاة وتنوعها، من شأنه أن يعزز الثقة في مستقبل العلاقات بين البلدين.
كما عبر عن الالتزام بتفعيل مختلف آليات المتابعة التي تم التوصل إليها مع الجانب التونسي من أجل ضمان انجاز الاتفاقات المبرمة.
ويشار إلى أن الوزير الغيني يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 فيفري 2018 بدعوة من نظيره التونسي خميس الجهيناوي
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018