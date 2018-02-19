ترامب: لم أتحرش بأحد في المصعد !

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رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء اتهامات موظفة استقبال سابقة بتقبيله لها داخل مصعد ببرجه منذ سنوات، واصفا الأمر بأنه "تلفيق كذبة جديدة".
وجاء نفي ترامب ردا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" على صفحتها الأولى يتناول تمسّك الموظفة لديه ريتشل كروكس، باتهاماتها له قبيل انتخابات 2016.
وقالت كروكس إنها في عام 2006، حين كان عمرها 22 عاما وكانت تعمل موظفة استقبال في شركة استثمارية مقرها "برج ترامب"، صادفت ترامب فيما كانت تنتظر وصول المصعد خارج مكتبها.
وأشارت إلى أنها عرّفت عن نفسها أمام قطب العقارات الأمريكي، الذي كان يبلغ من العمر حينها 59 عاما، واقتربت منه وهي تمد يدها، إلا أنه أمسك بها وراح يقبلها، وفقا للصحيفة.
وأضافت: "راح يقبلني على وجنتي.. كان يحادثني بين القبلة والأخرى، سائلا من أين أنا، أو ما إذا كنت أريد أن أصبح عارضة. ولم يترك يدي.. ثم بدأ بتقبيل ثغري" في المصعد، لافته إلى أن الحادثة استغرقت نحو دقيقتين.
ونفى ترامب هذه الاتهامات، وكتب على "تويتر": "امرأة لا أعرفها، وعلى حد علمي لم ألتق بها مطلقا، أخبارها على الصفحة الأولى لصحيفة الأخبار الكاذبة واشنطن بوست وتقول إنني قبلتها (وعلى مدى دقيقتين!) في برج ترامب قبل 12 عاما. لم يحدث ذلك على الإطلاق!".
وأضاف ترامب في تغريدة أخرى مستهزئا: "من يفعل ذلك في مكان عام بوجود كاميرات أمنية تصور بشكل مباشر!".
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء اتهامات موظفة استقبال سابقة بتقبيله لها داخل مصعد ببرجه منذ سنوات، واصفا الأمر بأنه "تلفيق كذبة جديدة".
وجاء نفي ترامب ردا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" على صفحتها الأولى يتناول تمسّك الموظفة لديه ريتشل كروكس، باتهاماتها له قبيل انتخابات 2016.
وقالت كروكس إنها في عام 2006، حين كان عمرها 22 عاما وكانت تعمل موظفة استقبال في شركة استثمارية مقرها "برج ترامب"، صادفت ترامب فيما كانت تنتظر وصول المصعد خارج مكتبها.
وأشارت إلى أنها عرّفت عن نفسها أمام قطب العقارات الأمريكي، الذي كان يبلغ من العمر حينها 59 عاما، واقتربت منه وهي تمد يدها، إلا أنه أمسك بها وراح يقبلها، وفقا للصحيفة.
وأضافت: "راح يقبلني على وجنتي.. كان يحادثني بين القبلة والأخرى، سائلا من أين أنا، أو ما إذا كنت أريد أن أصبح عارضة. ولم يترك يدي.. ثم بدأ بتقبيل ثغري" في المصعد، لافته إلى أن الحادثة استغرقت نحو دقيقتين.
ونفى ترامب هذه الاتهامات، وكتب على "تويتر": "امرأة لا أعرفها، وعلى حد علمي لم ألتق بها مطلقا، أخبارها على الصفحة الأولى لصحيفة الأخبار الكاذبة واشنطن بوست وتقول إنني قبلتها (وعلى مدى دقيقتين!) في برج ترامب قبل 12 عاما. لم يحدث ذلك على الإطلاق!".
وأضاف ترامب في تغريدة أخرى مستهزئا: "من يفعل ذلك في مكان عام بوجود كاميرات أمنية تصور بشكل مباشر!".
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018