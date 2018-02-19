ترامب: لم أتحرش بأحد في المصعد !

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء اتهامات موظفة استقبال سابقة بتقبيله لها داخل مصعد ببرجه منذ سنوات، واصفا الأمر بأنه "تلفيق كذبة جديدة".

وجاء نفي ترامب ردا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" على صفحتها الأولى يتناول تمسّك الموظفة لديه ريتشل كروكس، باتهاماتها له قبيل انتخابات 2016.

وقالت كروكس إنها في عام 2006، حين كان عمرها 22 عاما وكانت تعمل موظفة استقبال في شركة استثمارية مقرها "برج ترامب"، صادفت ترامب فيما كانت تنتظر وصول المصعد خارج مكتبها.

وأشارت إلى أنها عرّفت عن نفسها أمام قطب العقارات الأمريكي، الذي كان يبلغ من العمر حينها 59 عاما، واقتربت منه وهي تمد يدها، إلا أنه أمسك بها وراح يقبلها، وفقا للصحيفة.

وأضافت: "راح يقبلني على وجنتي.. كان يحادثني بين القبلة والأخرى، سائلا من أين أنا، أو ما إذا كنت أريد أن أصبح عارضة. ولم يترك يدي.. ثم بدأ بتقبيل ثغري" في المصعد، لافته إلى أن الحادثة استغرقت نحو دقيقتين.

ونفى ترامب هذه الاتهامات، وكتب على "تويتر": "امرأة لا أعرفها، وعلى حد علمي لم ألتق بها مطلقا، أخبارها على الصفحة الأولى لصحيفة الأخبار الكاذبة واشنطن بوست وتقول إنني قبلتها (وعلى مدى دقيقتين!) في برج ترامب قبل 12 عاما. لم يحدث ذلك على الإطلاق!".

وأضاف ترامب في تغريدة أخرى مستهزئا: "من يفعل ذلك في مكان عام بوجود كاميرات أمنية تصور بشكل مباشر!".

المصدر: أ ف ب