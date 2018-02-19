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يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
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مصر.. إحالة الإعلامية ريهام سعيد إلى محكمة الجنايات
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الأولى
مصر.. إحالة الإعلامية ريهام سعيد إلى محكمة الجنايات
21 فيفري 2018 | 00:47

أمر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين، من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم جميعاً بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.

وباشر التحقيقات فريق من محققي نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، ضم أحمد عاصي مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد وكيلي النيابة، برئاسة إسلام الجوهري رئيس النيابة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد بارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين في القضية، للجرائم المنسوبة إليهم، بقيامهم بتحريضه على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.

وفور صدور قرار النيابة بإحالة سعيد إلى المحاكمة، قامت أجهزة الأمن بترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر، حيث ستظل محبوسة حتى موعد محاكمتها.

وما زالت ريهام سعيد تثير الجدل بسبب تجاوزات وأخطاء تسببت فيها خلال مسيرتها المهنية.

الواقعة الأخيرة لريهام والتي قررت النيابة المصرية حبسها فيها 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على خطف الأطفال، لم تكن الأولى لها على الأقل خلال 3 سنوات مضت، فقد سبقتها وقائع أخرى منها إهانة السوريين وفتاة المول.

في سبتمبر من العام 2015 صدمت ريهام سعيد الرأي العام بتصريحات أهانت فيها السوريين عندما قامت خلال برنامجها "صبايا الخير" على فضائية "النهار" بتوزيع مساعدات على بعضهم في أحد مخيماتهم بلبنان بصورة مقززة.

ولاقى الفيديو وكلام المذيعة المصرية استياء الكثيرين، خاصة عندما تحدثت ريهام سعيد بطريقة غير حضارية أقرب إلى الشماتة في اللاجئين ومن مواطني دول الربيع العربي التي قامت فيها الثورات، مؤكدة أن هذا هو حال كل الشعوب التي تضيع بلدانها.

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مصر.. إحالة الإعلامية ريهام سعيد إلى محكمة الجنايات
21 فيفري 2018 | 00:47

أمر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين، من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم جميعاً بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.

وباشر التحقيقات فريق من محققي نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، ضم أحمد عاصي مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد وكيلي النيابة، برئاسة إسلام الجوهري رئيس النيابة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد بارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين في القضية، للجرائم المنسوبة إليهم، بقيامهم بتحريضه على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.

وفور صدور قرار النيابة بإحالة سعيد إلى المحاكمة، قامت أجهزة الأمن بترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر، حيث ستظل محبوسة حتى موعد محاكمتها.

وما زالت ريهام سعيد تثير الجدل بسبب تجاوزات وأخطاء تسببت فيها خلال مسيرتها المهنية.

الواقعة الأخيرة لريهام والتي قررت النيابة المصرية حبسها فيها 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على خطف الأطفال، لم تكن الأولى لها على الأقل خلال 3 سنوات مضت، فقد سبقتها وقائع أخرى منها إهانة السوريين وفتاة المول.

في سبتمبر من العام 2015 صدمت ريهام سعيد الرأي العام بتصريحات أهانت فيها السوريين عندما قامت خلال برنامجها "صبايا الخير" على فضائية "النهار" بتوزيع مساعدات على بعضهم في أحد مخيماتهم بلبنان بصورة مقززة.

ولاقى الفيديو وكلام المذيعة المصرية استياء الكثيرين، خاصة عندما تحدثت ريهام سعيد بطريقة غير حضارية أقرب إلى الشماتة في اللاجئين ومن مواطني دول الربيع العربي التي قامت فيها الثورات، مؤكدة أن هذا هو حال كل الشعوب التي تضيع بلدانها.

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