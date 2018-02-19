مصر.. إحالة الإعلامية ريهام سعيد إلى محكمة الجنايات

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أمر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين، من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم جميعاً بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.
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أمر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين، من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم جميعاً بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.
-
00:47مصر.. إحالة الإعلامية ريهام سعيد إلى محكمة الجنايات
21 فيفري 2018
-
00:16العلماء يكشفون مكان ورشة بيكاسو السرية أثناء الاحتلال الألماني
21 فيفري 2018
-
23:53بايرن ميونيخ يكتسح بيشكتاش التركي
20 فيفري 2018
-
23:47الجزائر تحجز 7 أطنان من القنب الهندي سنة 2017
20 فيفري 2018
-
23:28القيروان: تسجيل ثلاث ضحايا للعبة الحوت الأزرق حاولوا الإنتحار
20 فيفري 2018
-
23:23قفصة: ايقاف شخص بتهمة انتحال صفة مساعد وكيل جمهورية
20 فيفري 2018
-
23:14وزارة الصناعة تتوجّه إلى الصناعيين لتحسيسهم باهميّة المترولوجيا
20 فيفري 2018
-
22:48ميسي يقود برشلونة لتعادل مثير أمام تشيلسي
20 فيفري 2018
-
22:42سوسة: ابلغ عن فقدان ابنته فوجدها في علبة ليلية
20 فيفري 2018
-
22:36جندوبة: 39 قائمة بين حزبيّة ومستقلّة وائتلافية للانتخابات البلدية
20 فيفري 2018
-
22:28المتلوي: محاولة انتحار جماعية لـ10شبان من المعتصمين
20 فيفري 2018
-
22:08توزر: السجن مع تأجيل التنفيذ في حق أعضاء من اتحاد المعطلين عن العمل
20 فيفري 2018
-
22:02أنور براهم لوزير الثقافة: ''إستغليتم إسمي للتشهير بمعز مرابط''
20 فيفري 2018
-
21:49مرشح رئاسي مصري سابق يستقيل من حزبه رغم تبرئته من اتهامات تحرش
20 فيفري 2018
-
21:30قوات الاحتلال تحتجز طاقمي وكالة "وفا" و"تلفزيون فلسطين"
20 فيفري 2018
-
21:18مشاركة 32 فريقا عن طريق الدعوات في النسخة الاولى
20 فيفري 2018
-
20:52معبر رأس الجدير: ضبط شخص حاول تهريب عملة اجنبية الى ليبيا
20 فيفري 2018
-
20:41تطورات جديدة في قضية مركز رعاية أطفال التوحد بأريانة
20 فيفري 2018
-
20:29في اليوم السادس: 23 قائمة تترشح لدوائر بلديات اريانة
20 فيفري 2018
-
20:19طينة: احتجاجات على مناظرة "السياب"
20 فيفري 2018