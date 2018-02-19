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يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
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العلماء يكشفون مكان ورشة بيكاسو السرية أثناء الاحتلال الألماني
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الأولى
العلماء يكشفون مكان ورشة بيكاسو السرية أثناء الاحتلال الألماني
21 فيفري 2018 | 00:16

كشف علماء جامعة نورث وسترن في مدينة إيفانستون بولاية إلينوي الأمريكية المخبأ الذي نحت فيه بيكاسو خمسة تماثيل برونزية أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأعلن العلماء عنه في مؤتمر الجمعية العلمية الأمريكية بمدينة أوستن. بحسب وكالة نوفوستي.

ويحتفظ متحف بيكاسو الوطني بهذه التماثيل البرونزية الخمسة الشهيرة في باريس، حيث كان الفنان قد صممها في فترة احتلال قوات ألمانيا النازية لفرنسا. لذلك لم يكن معروفا مكان وتاريخ نحتها، لأنه تحت الاحتلال، كانت هذه الأعمال تعتبر أعمالا "منحطة". علاوة على أن القوات النازية صادرت جميع مخزون البرونز في فرنسا لتلبية احتياجات ألمانيا.

لقد تمكن خبراء الجامعة من تحديد التركيب الكيميائي والنظائر بدقة المستخدمة في التماثيل الخمسة، وقارنوها بتلك التي استخدمها السباكون الذين عملوا مع بيكاسو في باريس والمدن الفرنسية الأخرى التي عاش فيها.

اتضح للخبراء أن هذه التماثيل البرونزية الشهيرة تم سبكها في ورشة السباك الشهير إيميل روبتشي في باريس، وأن صياغة السبيكة وتركيبها الكيميائي في كل تمثال مختلف تماما. ووفقا للخبراء هذا يشير إلى أن روبيتشي كان يعمل سرا وكان يواجه دائما مصاعب في توفير النحاس والقصدير.

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الأولى
العلماء يكشفون مكان ورشة بيكاسو السرية أثناء الاحتلال الألماني
21 فيفري 2018 | 00:16

كشف علماء جامعة نورث وسترن في مدينة إيفانستون بولاية إلينوي الأمريكية المخبأ الذي نحت فيه بيكاسو خمسة تماثيل برونزية أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأعلن العلماء عنه في مؤتمر الجمعية العلمية الأمريكية بمدينة أوستن. بحسب وكالة نوفوستي.

ويحتفظ متحف بيكاسو الوطني بهذه التماثيل البرونزية الخمسة الشهيرة في باريس، حيث كان الفنان قد صممها في فترة احتلال قوات ألمانيا النازية لفرنسا. لذلك لم يكن معروفا مكان وتاريخ نحتها، لأنه تحت الاحتلال، كانت هذه الأعمال تعتبر أعمالا "منحطة". علاوة على أن القوات النازية صادرت جميع مخزون البرونز في فرنسا لتلبية احتياجات ألمانيا.

لقد تمكن خبراء الجامعة من تحديد التركيب الكيميائي والنظائر بدقة المستخدمة في التماثيل الخمسة، وقارنوها بتلك التي استخدمها السباكون الذين عملوا مع بيكاسو في باريس والمدن الفرنسية الأخرى التي عاش فيها.

اتضح للخبراء أن هذه التماثيل البرونزية الشهيرة تم سبكها في ورشة السباك الشهير إيميل روبتشي في باريس، وأن صياغة السبيكة وتركيبها الكيميائي في كل تمثال مختلف تماما. ووفقا للخبراء هذا يشير إلى أن روبيتشي كان يعمل سرا وكان يواجه دائما مصاعب في توفير النحاس والقصدير.

روسيا اليوم
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