بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان

يتألق الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مع الفريق خلال الموسم الجاري الذي سجل له 13 هدفا حتى الآن.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن باريس سان جيرمان سوف يفعل الشرط الجزائي في عقده مع نظيره موناكو، وضم كيليان مبابي بصورة نهائية مقابل 166 مليون جنيه إسترليني، عقب فوز الفريق أول أمس على ستراسبورج بخمسة أهداف لهدفين في الدوري الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن العقد يتضمن بندا مثيرا ينص على تفعيل سان جيرمان لخيار شراء مبابي، إذا استمر الفريق الباريسي في الدوري الفرنسي ولم يهبط، الأمر الذي تأكد بعد فوز على ستراسبورج.

وتابعت الصحيفة إن سان جيرمان هدفه في الموسم الجاري حصد لقب الدوري الفرنسي، وليس تفادي الهبوط الذي لم يحدث منذ موسم 1972.

وكالات