بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان

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يتألق الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مع الفريق خلال الموسم الجاري الذي سجل له 13 هدفا حتى الآن.
وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن باريس سان جيرمان سوف يفعل الشرط الجزائي في عقده مع نظيره موناكو، وضم كيليان مبابي بصورة نهائية مقابل 166 مليون جنيه إسترليني، عقب فوز الفريق أول أمس على ستراسبورج بخمسة أهداف لهدفين في الدوري الفرنسي.
وأوضحت الصحيفة أن العقد يتضمن بندا مثيرا ينص على تفعيل سان جيرمان لخيار شراء مبابي، إذا استمر الفريق الباريسي في الدوري الفرنسي ولم يهبط، الأمر الذي تأكد بعد فوز على ستراسبورج.
وتابعت الصحيفة إن سان جيرمان هدفه في الموسم الجاري حصد لقب الدوري الفرنسي، وليس تفادي الهبوط الذي لم يحدث منذ موسم 1972.
يتألق الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مع الفريق خلال الموسم الجاري الذي سجل له 13 هدفا حتى الآن.
وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن باريس سان جيرمان سوف يفعل الشرط الجزائي في عقده مع نظيره موناكو، وضم كيليان مبابي بصورة نهائية مقابل 166 مليون جنيه إسترليني، عقب فوز الفريق أول أمس على ستراسبورج بخمسة أهداف لهدفين في الدوري الفرنسي.
وأوضحت الصحيفة أن العقد يتضمن بندا مثيرا ينص على تفعيل سان جيرمان لخيار شراء مبابي، إذا استمر الفريق الباريسي في الدوري الفرنسي ولم يهبط، الأمر الذي تأكد بعد فوز على ستراسبورج.
وتابعت الصحيفة إن سان جيرمان هدفه في الموسم الجاري حصد لقب الدوري الفرنسي، وليس تفادي الهبوط الذي لم يحدث منذ موسم 1972.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018