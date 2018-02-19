عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه

قال رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار " ان الإتحاد لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة سمير الطيب ولا ببقائه"، مبرزا أن المنظمة غير معنية بهذه المسألة وأن ما يعنيها بالأساس هي السياسات المتبعة في المجال الفلاحي وما يقدم للقطاع.

و لم ينف الزار في تصريح لــ(وات) على هامش ملتقى إقليمي لولايات الشمال الشرقي حول الرفع من المردودية الاقتصادية للأبقار الحلوب اليوم الثلاثاء بمنزل تميم، وجود نية لدى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد للمطالبة بإقالة وزير الفلاحة من مهامه، معتبرا أن الوزير الحالي " يعمل بشكل أحادي" وهو ما يبرز في بعض القرارات والمسائل التي تهم القطاع الفلاحي، مشددا على ضرورة أن يعي الوزير بأن هذا الأسلوب "أكل عليه الدهر وشرب" حسب قوله.

وأشار إلى أن أساليب العمل الحديثة في العالم تقوم اليوم على التشاركية وعلى محورية المهنة في القيام بالتنمية خاصة في القطاع الفلاحي الذي مافتئ يتطور في تونس وعيا وعلما بما يمكن المهنة اليوم في تونس من القدرة على رسم السياسات والتوجهات.

وأكد أن التحركات الإحتجاجية والقطاعية التي أقرها الإتحاد ستتواصل خاصة وأنها تشكل "نتيجة لواقع صعب يعاني منه الفلاح والبحار"، مبينا أن من يواصل في الإحتجاج وسينظم يوم غضب هو الفلاح والبحار الذي لم يجد أذنا صاغية ولم يجد محاورا يبحث له عن حل لمشاكله.