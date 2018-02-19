عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه

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قال رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار " ان الإتحاد لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة سمير الطيب ولا ببقائه"، مبرزا أن المنظمة غير معنية بهذه المسألة وأن ما يعنيها بالأساس هي السياسات المتبعة في المجال الفلاحي وما يقدم للقطاع.
و لم ينف الزار في تصريح لــ(وات) على هامش ملتقى إقليمي لولايات الشمال الشرقي حول الرفع من المردودية الاقتصادية للأبقار الحلوب اليوم الثلاثاء بمنزل تميم، وجود نية لدى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد للمطالبة بإقالة وزير الفلاحة من مهامه، معتبرا أن الوزير الحالي " يعمل بشكل أحادي" وهو ما يبرز في بعض القرارات والمسائل التي تهم القطاع الفلاحي، مشددا على ضرورة أن يعي الوزير بأن هذا الأسلوب "أكل عليه الدهر وشرب" حسب قوله.
وأشار إلى أن أساليب العمل الحديثة في العالم تقوم اليوم على التشاركية وعلى محورية المهنة في القيام بالتنمية خاصة في القطاع الفلاحي الذي مافتئ يتطور في تونس وعيا وعلما بما يمكن المهنة اليوم في تونس من القدرة على رسم السياسات والتوجهات.
وأكد أن التحركات الإحتجاجية والقطاعية التي أقرها الإتحاد ستتواصل خاصة وأنها تشكل "نتيجة لواقع صعب يعاني منه الفلاح والبحار"، مبينا أن من يواصل في الإحتجاج وسينظم يوم غضب هو الفلاح والبحار الذي لم يجد أذنا صاغية ولم يجد محاورا يبحث له عن حل لمشاكله.
قال رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار " ان الإتحاد لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة سمير الطيب ولا ببقائه"، مبرزا أن المنظمة غير معنية بهذه المسألة وأن ما يعنيها بالأساس هي السياسات المتبعة في المجال الفلاحي وما يقدم للقطاع.
و لم ينف الزار في تصريح لــ(وات) على هامش ملتقى إقليمي لولايات الشمال الشرقي حول الرفع من المردودية الاقتصادية للأبقار الحلوب اليوم الثلاثاء بمنزل تميم، وجود نية لدى عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد للمطالبة بإقالة وزير الفلاحة من مهامه، معتبرا أن الوزير الحالي " يعمل بشكل أحادي" وهو ما يبرز في بعض القرارات والمسائل التي تهم القطاع الفلاحي، مشددا على ضرورة أن يعي الوزير بأن هذا الأسلوب "أكل عليه الدهر وشرب" حسب قوله.
وأشار إلى أن أساليب العمل الحديثة في العالم تقوم اليوم على التشاركية وعلى محورية المهنة في القيام بالتنمية خاصة في القطاع الفلاحي الذي مافتئ يتطور في تونس وعيا وعلما بما يمكن المهنة اليوم في تونس من القدرة على رسم السياسات والتوجهات.
وأكد أن التحركات الإحتجاجية والقطاعية التي أقرها الإتحاد ستتواصل خاصة وأنها تشكل "نتيجة لواقع صعب يعاني منه الفلاح والبحار"، مبينا أن من يواصل في الإحتجاج وسينظم يوم غضب هو الفلاح والبحار الذي لم يجد أذنا صاغية ولم يجد محاورا يبحث له عن حل لمشاكله.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018