تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة

اختار مؤرخون أمريكيون دونالد ترامب كأسوأ رئيس للولايات المتحدة، بحسب تصنيف للعظمة بشكل عام على مقياس من 1 إلى 100، حيث حصل ترامب على 12 نقطة فقط.

وتقول مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن نتائج "مسح العظمة الرئاسية للرؤساء والرؤساء التنفيذيين لعام 2018" تم الكشف عنها مع احتفال الولايات المتحدة بيوم الرؤساء، وهو عيد رسمي ويتم تصنيف الرؤساء من الأفضل إلى الأسوأ استنادا إلى ردود 170 عضوا حالي وسابق في رابطة العلوم السياسية الأمريكية، وهى منظمة لخبراء العلوم الاجتماعية.

وقد حل ترامب لأول مرة في الاستطلاع الذي أجري بين 22 ديسمبر 2017 و17 جانفي هذا العام، ووجد المسح أن دونالد ترامب يحل في ذيل القائمة حيث بلغ معدل قبوله 12.34 نقطة، أي أقل بثلاث نقاط من جيمس بويكانان الذي كان يحتل أدنى مرتبة في السابق.

وبيوكانان هو الرئيس الخامس عشر للولايات المتحدة الذي شهد عصره الجدل حول العبودية، وانفصلت ولايات بعد انتخاب خلفه إبراهام لينكولن.

أما السبع مراكز الأولى فى هذا التصنيف، فلم تتغير عما كانت عليه في عام 2017. حيث احتل لينكولن المرتبة الأولى بـ 95.03 نقطة، أعقبه جورج واشنطن، ثم فرانكلين روزفلت. وحل باراك أوباما في المركز الثامن، بعد أن كان في المركز العاشر في التصنيف السابق، وحصل على 71.13 نقطة.

ورغم أنه الرئيس الخامس والأربعين، إلا أن ترامب حل في المركز الـ 44 كأفضل رئيس.