تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة

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اختار مؤرخون أمريكيون دونالد ترامب كأسوأ رئيس للولايات المتحدة، بحسب تصنيف للعظمة بشكل عام على مقياس من 1 إلى 100، حيث حصل ترامب على 12 نقطة فقط.
وتقول مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن نتائج "مسح العظمة الرئاسية للرؤساء والرؤساء التنفيذيين لعام 2018" تم الكشف عنها مع احتفال الولايات المتحدة بيوم الرؤساء، وهو عيد رسمي ويتم تصنيف الرؤساء من الأفضل إلى الأسوأ استنادا إلى ردود 170 عضوا حالي وسابق في رابطة العلوم السياسية الأمريكية، وهى منظمة لخبراء العلوم الاجتماعية.
وقد حل ترامب لأول مرة في الاستطلاع الذي أجري بين 22 ديسمبر 2017 و17 جانفي هذا العام، ووجد المسح أن دونالد ترامب يحل في ذيل القائمة حيث بلغ معدل قبوله 12.34 نقطة، أي أقل بثلاث نقاط من جيمس بويكانان الذي كان يحتل أدنى مرتبة في السابق.
وبيوكانان هو الرئيس الخامس عشر للولايات المتحدة الذي شهد عصره الجدل حول العبودية، وانفصلت ولايات بعد انتخاب خلفه إبراهام لينكولن.
أما السبع مراكز الأولى فى هذا التصنيف، فلم تتغير عما كانت عليه في عام 2017. حيث احتل لينكولن المرتبة الأولى بـ 95.03 نقطة، أعقبه جورج واشنطن، ثم فرانكلين روزفلت. وحل باراك أوباما في المركز الثامن، بعد أن كان في المركز العاشر في التصنيف السابق، وحصل على 71.13 نقطة.
ورغم أنه الرئيس الخامس والأربعين، إلا أن ترامب حل في المركز الـ 44 كأفضل رئيس.
اختار مؤرخون أمريكيون دونالد ترامب كأسوأ رئيس للولايات المتحدة، بحسب تصنيف للعظمة بشكل عام على مقياس من 1 إلى 100، حيث حصل ترامب على 12 نقطة فقط.
وتقول مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن نتائج "مسح العظمة الرئاسية للرؤساء والرؤساء التنفيذيين لعام 2018" تم الكشف عنها مع احتفال الولايات المتحدة بيوم الرؤساء، وهو عيد رسمي ويتم تصنيف الرؤساء من الأفضل إلى الأسوأ استنادا إلى ردود 170 عضوا حالي وسابق في رابطة العلوم السياسية الأمريكية، وهى منظمة لخبراء العلوم الاجتماعية.
وقد حل ترامب لأول مرة في الاستطلاع الذي أجري بين 22 ديسمبر 2017 و17 جانفي هذا العام، ووجد المسح أن دونالد ترامب يحل في ذيل القائمة حيث بلغ معدل قبوله 12.34 نقطة، أي أقل بثلاث نقاط من جيمس بويكانان الذي كان يحتل أدنى مرتبة في السابق.
وبيوكانان هو الرئيس الخامس عشر للولايات المتحدة الذي شهد عصره الجدل حول العبودية، وانفصلت ولايات بعد انتخاب خلفه إبراهام لينكولن.
أما السبع مراكز الأولى فى هذا التصنيف، فلم تتغير عما كانت عليه في عام 2017. حيث احتل لينكولن المرتبة الأولى بـ 95.03 نقطة، أعقبه جورج واشنطن، ثم فرانكلين روزفلت. وحل باراك أوباما في المركز الثامن، بعد أن كان في المركز العاشر في التصنيف السابق، وحصل على 71.13 نقطة.
ورغم أنه الرئيس الخامس والأربعين، إلا أن ترامب حل في المركز الـ 44 كأفضل رئيس.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018