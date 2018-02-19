الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الحميد الرياحي
ضربة لأطماع أردوغان... والأمريكان !
تدخل الأزمة التي فجرتها تركيا بتدخلها العسكري في الشمال السوري منعرجا حاسما بعد توصل الدولة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» الى اتفاق يقضي بدخول الجيش السوري الى مدينة عفرين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
قرار من رئاسة الحكومة بخصوص مركز رعاية أطفال التوحد... جريدة الشروق ليوم الإثنين 19 فيفري 2018 صفاقس: معطيات جديدة في قضية الباخرة البانمية جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 اريانة: النائبة مباركة عواينية من بين المحتجين للمطالبة ... سجن الاعلامية المصرية ريهام سعيد سيدي بوزيد: ارهابيان يقتحمان منزلا ويقتلعان أظافر صاحبه بالصور: عمليات التخريب التي طالت دورات المياه بملعب رادس...
الأولى
تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018 | 16:12

اختار مؤرخون أمريكيون دونالد ترامب كأسوأ رئيس للولايات المتحدة، بحسب تصنيف للعظمة بشكل عام على مقياس من 1 إلى 100، حيث حصل ترامب على 12 نقطة فقط.

وتقول مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن نتائج "مسح العظمة الرئاسية للرؤساء والرؤساء التنفيذيين لعام 2018" تم الكشف عنها مع احتفال الولايات المتحدة بيوم الرؤساء، وهو عيد رسمي ويتم تصنيف الرؤساء من الأفضل إلى الأسوأ استنادا إلى ردود 170 عضوا حالي وسابق في رابطة العلوم السياسية الأمريكية، وهى منظمة لخبراء العلوم الاجتماعية.

وقد حل ترامب لأول مرة في الاستطلاع الذي أجري بين 22 ديسمبر 2017 و17 جانفي هذا العام، ووجد المسح أن دونالد ترامب يحل في ذيل القائمة حيث بلغ معدل قبوله 12.34 نقطة، أي أقل بثلاث نقاط من جيمس بويكانان الذي كان يحتل أدنى مرتبة في السابق.

وبيوكانان هو الرئيس الخامس عشر للولايات المتحدة الذي شهد عصره الجدل حول العبودية، وانفصلت ولايات بعد انتخاب خلفه إبراهام لينكولن.

أما السبع مراكز الأولى فى هذا التصنيف، فلم تتغير عما كانت عليه في عام 2017. حيث احتل لينكولن المرتبة الأولى بـ 95.03 نقطة، أعقبه جورج واشنطن، ثم فرانكلين روزفلت. وحل باراك أوباما في المركز الثامن، بعد أن كان في المركز العاشر في التصنيف السابق، وحصل على 71.13 نقطة.

ورغم أنه الرئيس الخامس والأربعين، إلا أن ترامب حل في المركز الـ 44 كأفضل رئيس.

تقرؤون أيضا
في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018 السّاعة 16:57
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : بلغ عدد القائمات التي تقدمت بترشحاتها بفرع الهيئة المستقلة...
المزيد >>
برنامج للإحاطة بجرحى العمليات الإرهابية من المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمركز...
20 فيفري 2018 السّاعة 16:43
أعطى وزير الصحة عماد الحمامي رفقة الكاتب العام للحكومة الهادي الماكني صباح اليوم الثلاثاء، بالمركب...
المزيد >>
بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018 السّاعة 16:35
يتألق الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مع الفريق خلال الموسم الجاري الذي سجل له 13 هدفا...
المزيد >>
عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018 السّاعة 16:19
قال رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار " ان الإتحاد لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018 | 16:12

اختار مؤرخون أمريكيون دونالد ترامب كأسوأ رئيس للولايات المتحدة، بحسب تصنيف للعظمة بشكل عام على مقياس من 1 إلى 100، حيث حصل ترامب على 12 نقطة فقط.

وتقول مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن نتائج "مسح العظمة الرئاسية للرؤساء والرؤساء التنفيذيين لعام 2018" تم الكشف عنها مع احتفال الولايات المتحدة بيوم الرؤساء، وهو عيد رسمي ويتم تصنيف الرؤساء من الأفضل إلى الأسوأ استنادا إلى ردود 170 عضوا حالي وسابق في رابطة العلوم السياسية الأمريكية، وهى منظمة لخبراء العلوم الاجتماعية.

وقد حل ترامب لأول مرة في الاستطلاع الذي أجري بين 22 ديسمبر 2017 و17 جانفي هذا العام، ووجد المسح أن دونالد ترامب يحل في ذيل القائمة حيث بلغ معدل قبوله 12.34 نقطة، أي أقل بثلاث نقاط من جيمس بويكانان الذي كان يحتل أدنى مرتبة في السابق.

وبيوكانان هو الرئيس الخامس عشر للولايات المتحدة الذي شهد عصره الجدل حول العبودية، وانفصلت ولايات بعد انتخاب خلفه إبراهام لينكولن.

أما السبع مراكز الأولى فى هذا التصنيف، فلم تتغير عما كانت عليه في عام 2017. حيث احتل لينكولن المرتبة الأولى بـ 95.03 نقطة، أعقبه جورج واشنطن، ثم فرانكلين روزفلت. وحل باراك أوباما في المركز الثامن، بعد أن كان في المركز العاشر في التصنيف السابق، وحصل على 71.13 نقطة.

ورغم أنه الرئيس الخامس والأربعين، إلا أن ترامب حل في المركز الـ 44 كأفضل رئيس.

تقرؤون أيضا
في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018 السّاعة 16:57
جندوبة - الشروق أون لاين - عبد الكريم : بلغ عدد القائمات التي تقدمت بترشحاتها بفرع الهيئة المستقلة...
المزيد >>
برنامج للإحاطة بجرحى العمليات الإرهابية من المؤسستين الأمنية والعسكرية بالمركز...
20 فيفري 2018 السّاعة 16:43
أعطى وزير الصحة عماد الحمامي رفقة الكاتب العام للحكومة الهادي الماكني صباح اليوم الثلاثاء، بالمركب...
المزيد >>
بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018 السّاعة 16:35
يتألق الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، مع الفريق خلال الموسم الجاري الذي سجل له 13 هدفا...
المزيد >>
عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018 السّاعة 16:19
قال رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار " ان الإتحاد لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
ضربة لأطماع أردوغان... والأمريكان !
تدخل الأزمة التي فجرتها تركيا بتدخلها العسكري في الشمال السوري منعرجا حاسما بعد توصل الدولة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» الى اتفاق يقضي بدخول الجيش السوري الى مدينة عفرين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
قرار من رئاسة الحكومة بخصوص مركز رعاية أطفال التوحد... جريدة الشروق ليوم الإثنين 19 فيفري 2018 صفاقس: معطيات جديدة في قضية الباخرة البانمية جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 اريانة: النائبة مباركة عواينية من بين المحتجين للمطالبة ... سجن الاعلامية المصرية ريهام سعيد سيدي بوزيد: ارهابيان يقتحمان منزلا ويقتلعان أظافر صاحبه بالصور: عمليات التخريب التي طالت دورات المياه بملعب رادس...
﻿