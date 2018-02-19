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يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018
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السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
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الأولى
السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018 | 15:42

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 بقصر قرطاج، وفدا عن النادي النسائي بقرطاج لكرة الطائرة يتقدمه رئيس النادي خالد بن عمر، بمناسبة احراز الفريق جملة من التتويجات الوطنية والاقليميّة وأهمّها كأس افريقيا للأندية البطلة لسنة 2017، اللقب الذي غاب عن الأندية التونسية منذ سنة 1989.

وجدّد رئيس الدولة بالمناسبة تهانيه لكل لاعبات النادي النسائي بقرطاج وطاقمه الفنّي والاداري، معربا عن بالغ تقديره لما يبذلونه من جهد ومثابرة لاعلاء راية تونس في المحافل الرياضية العربية والإقليمية، حاثا اياهم على مزيد التألق والعطاء لتظل الرياضة التونسية النسائية متألقة، رائدة على الدوام.

 

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السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018 | 15:42

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 بقصر قرطاج، وفدا عن النادي النسائي بقرطاج لكرة الطائرة يتقدمه رئيس النادي خالد بن عمر، بمناسبة احراز الفريق جملة من التتويجات الوطنية والاقليميّة وأهمّها كأس افريقيا للأندية البطلة لسنة 2017، اللقب الذي غاب عن الأندية التونسية منذ سنة 1989.

وجدّد رئيس الدولة بالمناسبة تهانيه لكل لاعبات النادي النسائي بقرطاج وطاقمه الفنّي والاداري، معربا عن بالغ تقديره لما يبذلونه من جهد ومثابرة لاعلاء راية تونس في المحافل الرياضية العربية والإقليمية، حاثا اياهم على مزيد التألق والعطاء لتظل الرياضة التونسية النسائية متألقة، رائدة على الدوام.

 

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عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
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قال رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار " ان الإتحاد لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة...
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