زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا

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أثنى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على مستوى فريقه في الفترة الماضية، بعد الفوز على باريس سان جيرمان 3-1 في دوري أبطال أوروبا، واكتساح ريال بيتيس بنتيجة 5-3 في الليجا.
وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أننا نمر بلحظات جيدة وقد أظهرنا ذلك، ونريد المواصلة على هذا المنوال، وهو ما نقوم به يوميًا في التدريبات، نريد أن نستمر على هذا التركيز في مباراة ليجانيس غدًا".
وعن حالة لوكا مودريتش، أوضح زيدان: "لقد شكا من بعض الآلام في الحوض، لذا لم يتدرب معنا، والهدف الآن هو تعافيه بسرعة، أعتقد أن الإصابة طفيفة، والأطباء يعملون بجدية لتجهيزه في أسرع وقت".
وبسؤاله عن إراحة كريستيانو رونالدو، تابع: "لا أعلم عدد المباريات التي سيلعبها، فهو لا يريد التوقف عن اللعب، ولكن أحيانًا يكون من المهم له وللفريق، أن يتم إراحته في بعض المباريات".
وأضاف مدرب الملكي: "المشكلة لا تكمن في النواحي البدنية، لدي لاعبون مثل سيارات فورمولا 1، فهم يتدربون بشكل جيد دائمًا، ولكن أحيانًا قد نفقد تركيزنا ونعمل على تفادى هذا الأمر".
وحول موقف جاريث بيل، استطرد زيدان: "بيل يبذل أقصى ما لديه مع الفريق، هناك الكثير من الحديث يدور حوله وحول لاعبين آخرين، ولكن الأهم مصلحة الفريق، لقد طلبت منه أن يواصل ما يقوم به وهو بالفعل يحاول".
وفي سياق آخر برر زين الدين زيدان تغيير طريقة اللعب: "من المهم أن نصبح على استعداد تام للعب، بالإضافة للشكل الذي سنظهر به في كل مباراة، واختيار الطريقة المناسبة لمواجهة الخصم".
وأردف: "يجب أن أكون إيجابيًا، ولكن كثرة الإصابات أمر يزعجني كثيرًا، لا أحب أن أرى 3 لاعبين غائبين بسبب الإصابة، أتمنى أن يكون هذا العدد كافيًا، ولننتظر أن يعود بعض المصابين خلال أسبوع".
وتطرق زيدان للحديث عن مستقبله مع الفريق، مشددًا: "الإجابة على هذا السؤال دائمًا تكون مصحوبة ببعض الشكوك، ومهما تعرضت من ضغوط، فهذا لا يمنع من أنني مستمر مع الفريق، ويوم تلو الآخر استمتع بالعمل هنا وسأقاتل للفوز، لدي 45 عامًا، أي لا زلت شابًا لست في الـ 85 من العمر لكي أقول أنني تعبت".
واستكمل: "ماركو أسينسيو لاعب مهم، أثق في قدراته، ولكنه لم يصل لقمة مستواه بعد، ونأمل أن يتطور في المستقبل مع الكثير من العمل، فهو لاعب حاسم كما هو الحال مع العديد من اللاعبين لدينا".
اختتم زين الدين زيدان: "التركيز في المباريات الكبيرة مثل سان جيرمان، أمر مهم للغاية، لأنه سيدفعنا لتكرار النتائج القوية، وما حققناه الموسم الماضي".
أثنى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على مستوى فريقه في الفترة الماضية، بعد الفوز على باريس سان جيرمان 3-1 في دوري أبطال أوروبا، واكتساح ريال بيتيس بنتيجة 5-3 في الليجا.
وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أننا نمر بلحظات جيدة وقد أظهرنا ذلك، ونريد المواصلة على هذا المنوال، وهو ما نقوم به يوميًا في التدريبات، نريد أن نستمر على هذا التركيز في مباراة ليجانيس غدًا".
وعن حالة لوكا مودريتش، أوضح زيدان: "لقد شكا من بعض الآلام في الحوض، لذا لم يتدرب معنا، والهدف الآن هو تعافيه بسرعة، أعتقد أن الإصابة طفيفة، والأطباء يعملون بجدية لتجهيزه في أسرع وقت".
وبسؤاله عن إراحة كريستيانو رونالدو، تابع: "لا أعلم عدد المباريات التي سيلعبها، فهو لا يريد التوقف عن اللعب، ولكن أحيانًا يكون من المهم له وللفريق، أن يتم إراحته في بعض المباريات".
وأضاف مدرب الملكي: "المشكلة لا تكمن في النواحي البدنية، لدي لاعبون مثل سيارات فورمولا 1، فهم يتدربون بشكل جيد دائمًا، ولكن أحيانًا قد نفقد تركيزنا ونعمل على تفادى هذا الأمر".
وحول موقف جاريث بيل، استطرد زيدان: "بيل يبذل أقصى ما لديه مع الفريق، هناك الكثير من الحديث يدور حوله وحول لاعبين آخرين، ولكن الأهم مصلحة الفريق، لقد طلبت منه أن يواصل ما يقوم به وهو بالفعل يحاول".
وفي سياق آخر برر زين الدين زيدان تغيير طريقة اللعب: "من المهم أن نصبح على استعداد تام للعب، بالإضافة للشكل الذي سنظهر به في كل مباراة، واختيار الطريقة المناسبة لمواجهة الخصم".
وأردف: "يجب أن أكون إيجابيًا، ولكن كثرة الإصابات أمر يزعجني كثيرًا، لا أحب أن أرى 3 لاعبين غائبين بسبب الإصابة، أتمنى أن يكون هذا العدد كافيًا، ولننتظر أن يعود بعض المصابين خلال أسبوع".
وتطرق زيدان للحديث عن مستقبله مع الفريق، مشددًا: "الإجابة على هذا السؤال دائمًا تكون مصحوبة ببعض الشكوك، ومهما تعرضت من ضغوط، فهذا لا يمنع من أنني مستمر مع الفريق، ويوم تلو الآخر استمتع بالعمل هنا وسأقاتل للفوز، لدي 45 عامًا، أي لا زلت شابًا لست في الـ 85 من العمر لكي أقول أنني تعبت".
واستكمل: "ماركو أسينسيو لاعب مهم، أثق في قدراته، ولكنه لم يصل لقمة مستواه بعد، ونأمل أن يتطور في المستقبل مع الكثير من العمل، فهو لاعب حاسم كما هو الحال مع العديد من اللاعبين لدينا".
اختتم زين الدين زيدان: "التركيز في المباريات الكبيرة مثل سان جيرمان، أمر مهم للغاية، لأنه سيدفعنا لتكرار النتائج القوية، وما حققناه الموسم الماضي".
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018