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يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018
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زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
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الأولى
زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018 | 15:24

أثنى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على مستوى فريقه في الفترة الماضية، بعد الفوز على باريس سان جيرمان 3-1 في دوري أبطال أوروبا، واكتساح ريال بيتيس بنتيجة 5-3 في الليجا.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أننا نمر بلحظات جيدة وقد أظهرنا ذلك، ونريد المواصلة على هذا المنوال، وهو ما نقوم به يوميًا في التدريبات، نريد أن نستمر على هذا التركيز في مباراة ليجانيس غدًا".

وعن حالة لوكا مودريتش، أوضح زيدان: "لقد شكا من بعض الآلام في الحوض، لذا لم يتدرب معنا، والهدف الآن هو تعافيه بسرعة، أعتقد أن الإصابة طفيفة، والأطباء يعملون بجدية لتجهيزه في أسرع وقت".

وبسؤاله عن إراحة كريستيانو رونالدو، تابع: "لا أعلم عدد المباريات التي سيلعبها، فهو لا يريد التوقف عن اللعب، ولكن أحيانًا يكون من المهم له وللفريق، أن يتم إراحته في بعض المباريات".

وأضاف مدرب الملكي: "المشكلة لا تكمن في النواحي البدنية، لدي لاعبون مثل سيارات فورمولا 1، فهم يتدربون بشكل جيد دائمًا، ولكن أحيانًا قد نفقد تركيزنا ونعمل على تفادى هذا الأمر".

وحول موقف جاريث بيل، استطرد زيدان: "بيل يبذل أقصى ما لديه مع الفريق، هناك الكثير من الحديث يدور حوله وحول لاعبين آخرين، ولكن الأهم مصلحة الفريق، لقد طلبت منه أن يواصل ما يقوم به وهو بالفعل يحاول".

وفي سياق آخر برر زين الدين زيدان تغيير طريقة اللعب: "من المهم أن نصبح على استعداد تام للعب، بالإضافة للشكل الذي سنظهر به في كل مباراة، واختيار الطريقة المناسبة لمواجهة الخصم".

وأردف: "يجب أن أكون إيجابيًا، ولكن كثرة الإصابات أمر يزعجني كثيرًا، لا أحب أن أرى 3 لاعبين غائبين بسبب الإصابة، أتمنى أن يكون هذا العدد كافيًا، ولننتظر أن يعود بعض المصابين خلال أسبوع".

وتطرق زيدان للحديث عن مستقبله مع الفريق، مشددًا: "الإجابة على هذا السؤال دائمًا تكون مصحوبة ببعض الشكوك، ومهما تعرضت من ضغوط، فهذا لا يمنع من أنني مستمر مع الفريق، ويوم تلو الآخر استمتع بالعمل هنا وسأقاتل للفوز، لدي 45 عامًا، أي لا زلت شابًا لست في الـ 85 من العمر لكي أقول أنني تعبت".

واستكمل: "ماركو أسينسيو لاعب مهم، أثق في قدراته، ولكنه لم يصل لقمة مستواه بعد، ونأمل أن يتطور في المستقبل مع الكثير من العمل، فهو لاعب حاسم كما هو الحال مع العديد من اللاعبين لدينا".

اختتم زين الدين زيدان: "التركيز في المباريات الكبيرة مثل سان جيرمان، أمر مهم للغاية، لأنه سيدفعنا لتكرار النتائج القوية، وما حققناه الموسم الماضي".

المصدر: كووورة
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الأولى
زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018 | 15:24

أثنى زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على مستوى فريقه في الفترة الماضية، بعد الفوز على باريس سان جيرمان 3-1 في دوري أبطال أوروبا، واكتساح ريال بيتيس بنتيجة 5-3 في الليجا.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أننا نمر بلحظات جيدة وقد أظهرنا ذلك، ونريد المواصلة على هذا المنوال، وهو ما نقوم به يوميًا في التدريبات، نريد أن نستمر على هذا التركيز في مباراة ليجانيس غدًا".

وعن حالة لوكا مودريتش، أوضح زيدان: "لقد شكا من بعض الآلام في الحوض، لذا لم يتدرب معنا، والهدف الآن هو تعافيه بسرعة، أعتقد أن الإصابة طفيفة، والأطباء يعملون بجدية لتجهيزه في أسرع وقت".

وبسؤاله عن إراحة كريستيانو رونالدو، تابع: "لا أعلم عدد المباريات التي سيلعبها، فهو لا يريد التوقف عن اللعب، ولكن أحيانًا يكون من المهم له وللفريق، أن يتم إراحته في بعض المباريات".

وأضاف مدرب الملكي: "المشكلة لا تكمن في النواحي البدنية، لدي لاعبون مثل سيارات فورمولا 1، فهم يتدربون بشكل جيد دائمًا، ولكن أحيانًا قد نفقد تركيزنا ونعمل على تفادى هذا الأمر".

وحول موقف جاريث بيل، استطرد زيدان: "بيل يبذل أقصى ما لديه مع الفريق، هناك الكثير من الحديث يدور حوله وحول لاعبين آخرين، ولكن الأهم مصلحة الفريق، لقد طلبت منه أن يواصل ما يقوم به وهو بالفعل يحاول".

وفي سياق آخر برر زين الدين زيدان تغيير طريقة اللعب: "من المهم أن نصبح على استعداد تام للعب، بالإضافة للشكل الذي سنظهر به في كل مباراة، واختيار الطريقة المناسبة لمواجهة الخصم".

وأردف: "يجب أن أكون إيجابيًا، ولكن كثرة الإصابات أمر يزعجني كثيرًا، لا أحب أن أرى 3 لاعبين غائبين بسبب الإصابة، أتمنى أن يكون هذا العدد كافيًا، ولننتظر أن يعود بعض المصابين خلال أسبوع".

وتطرق زيدان للحديث عن مستقبله مع الفريق، مشددًا: "الإجابة على هذا السؤال دائمًا تكون مصحوبة ببعض الشكوك، ومهما تعرضت من ضغوط، فهذا لا يمنع من أنني مستمر مع الفريق، ويوم تلو الآخر استمتع بالعمل هنا وسأقاتل للفوز، لدي 45 عامًا، أي لا زلت شابًا لست في الـ 85 من العمر لكي أقول أنني تعبت".

واستكمل: "ماركو أسينسيو لاعب مهم، أثق في قدراته، ولكنه لم يصل لقمة مستواه بعد، ونأمل أن يتطور في المستقبل مع الكثير من العمل، فهو لاعب حاسم كما هو الحال مع العديد من اللاعبين لدينا".

اختتم زين الدين زيدان: "التركيز في المباريات الكبيرة مثل سان جيرمان، أمر مهم للغاية، لأنه سيدفعنا لتكرار النتائج القوية، وما حققناه الموسم الماضي".

المصدر: كووورة
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