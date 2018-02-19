تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب

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تشرع لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب صباح غد الاربعاء في مناقشة مشروع القانون المتعلق المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، فصلا فصلا، وذلك بعد الاتفاق صلب اللجنة على عدم حضور جهة المبادرة ممثلة في رئاسة الحكومة إلا متى اقتضت الحاجة ذلك.
وقد أثارت مسألة حضور جهة المبادرة من عدمه، نقاشا واختلافا بين أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء بين من اعتبره من التقاليد التي دأبت عليها اللجنة لتسريع نسق أعمالها ومن رفضه قطعيا لما يمكن أن يمثله من تأثير وتوجيه ومس من استقلالية اللجنة والسلط التشريعية ككل. فقد ذكر النائب حسن العماري(نداء تونس)، بأن اللجنة اعتمدت في مناقشة عدة مشاريع القوانين بحضور جهة المبادرة لتحقيق التواصل والتفاعل الحيني بخصوص بعض النقاط غير الواضحة. وفي المقابل، أكدت النائبة سامية عبو(الكتلة الديمقراطية)، رفضها المطلق لهذا الحضور، معربة عن التخوف من "تأثير السلطة التنفيذية خاصة على نواب الأحزاب الحاكمة وتوجيه المداولات.
وبدوره، بين النائب أحمد الصديق(كتلة الجبهة الشعبية)، أن "الحضور الآلي والمستمر لجهة المبادرة، يمكن أن يمثل شبهة قوية على عدم استقلالية اللجنة ومجلس النواب"، ولاحظ أن تسريع عمل اللجنة يبقى رهين الالتزام بالحضور والانضباط واحترام الوقت"، لافتا إلى أنه يمكن استدعاء جهة المبادرة متى احتاجت اللجنة لتوضيحات منها.
وقالت النائبة سماح بوحوال(كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، إن مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا تحت الأنظار المستمرة وحضورها المتواصل فيه مصادرة لعمل اللجنة المسؤولة أدبيا وقانونيا على احترام الدستور"، معتبرة أن "حضورها غير ملزم ما لم توجد دواع له".
وأشارت النائبة فريدة العبيدي(كتلة النهضة)، بعد التأكيد على رفضها للحضور الآلي لجهة المبادرة، أن هذا الحضور من عدمه لا يمكن أن يمس بأي شكل من الأشكال من استقلالية مجلس النواب، وأن الغاية منه هو تسريع عمل اللجنة.
وذكرت النائبة سماح بوحوال (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ) التي ترأست جلسة اليوم، بأهمية هذا القانون ضمن الظرف العام الذي تمر به البلاد والذي يستدعي استكمال المصادقة على القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها المس من مصداقية المسؤولين في الدولة، موضحة أن النظر في مشاريع القوانين فصلا فصلا يندرج ضمن الاختصاص المطلق للجان التشريعية دون الحاجة الملحة للحضور المتزامن لجهة المبادرة إلا متى رأت اللجنة ضرورة استدعائها.
وكان رئيس اللجنة الطيب المدني، قرر في اجتماع يوم 8 فيفري الحالي رفع الجلسة التي كانت مخصصة للانطلاق في مناقشة مشروع هذا القانون فصلا فصلا إثر خلاف جد بين أعضاء اللجنة واعتراض نواب المعارضة خاصة، على حضور جهة المبادرة بممثلين عن رئاسة الحكومة، ومنهجية العمل المعتمدة في مناقشة مشاريع القوانين.
وفي جانب آخر، تدوالت اللجنة في طلب استعجال النظر في مشروع قانون محكمة المحاسبات الوارد عليها من مكتب المجلس، بعد تحذير الاتحاد الأوروبي من إمكانية عدم صرف أقساط من القروض الممنوحة لتونس في حال عدم المصادقة على مشروع هذا القانون في غضون شهر ماي القادم، وقد اتفق أعضاء اللجنة على الانتهاء من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع ثم المرور إلى مشروع قانون محكمة المحاسبات.
تشرع لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب صباح غد الاربعاء في مناقشة مشروع القانون المتعلق المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، فصلا فصلا، وذلك بعد الاتفاق صلب اللجنة على عدم حضور جهة المبادرة ممثلة في رئاسة الحكومة إلا متى اقتضت الحاجة ذلك.
وقد أثارت مسألة حضور جهة المبادرة من عدمه، نقاشا واختلافا بين أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء بين من اعتبره من التقاليد التي دأبت عليها اللجنة لتسريع نسق أعمالها ومن رفضه قطعيا لما يمكن أن يمثله من تأثير وتوجيه ومس من استقلالية اللجنة والسلط التشريعية ككل. فقد ذكر النائب حسن العماري(نداء تونس)، بأن اللجنة اعتمدت في مناقشة عدة مشاريع القوانين بحضور جهة المبادرة لتحقيق التواصل والتفاعل الحيني بخصوص بعض النقاط غير الواضحة. وفي المقابل، أكدت النائبة سامية عبو(الكتلة الديمقراطية)، رفضها المطلق لهذا الحضور، معربة عن التخوف من "تأثير السلطة التنفيذية خاصة على نواب الأحزاب الحاكمة وتوجيه المداولات.
وبدوره، بين النائب أحمد الصديق(كتلة الجبهة الشعبية)، أن "الحضور الآلي والمستمر لجهة المبادرة، يمكن أن يمثل شبهة قوية على عدم استقلالية اللجنة ومجلس النواب"، ولاحظ أن تسريع عمل اللجنة يبقى رهين الالتزام بالحضور والانضباط واحترام الوقت"، لافتا إلى أنه يمكن استدعاء جهة المبادرة متى احتاجت اللجنة لتوضيحات منها.
وقالت النائبة سماح بوحوال(كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، إن مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا تحت الأنظار المستمرة وحضورها المتواصل فيه مصادرة لعمل اللجنة المسؤولة أدبيا وقانونيا على احترام الدستور"، معتبرة أن "حضورها غير ملزم ما لم توجد دواع له".
وأشارت النائبة فريدة العبيدي(كتلة النهضة)، بعد التأكيد على رفضها للحضور الآلي لجهة المبادرة، أن هذا الحضور من عدمه لا يمكن أن يمس بأي شكل من الأشكال من استقلالية مجلس النواب، وأن الغاية منه هو تسريع عمل اللجنة.
وذكرت النائبة سماح بوحوال (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ) التي ترأست جلسة اليوم، بأهمية هذا القانون ضمن الظرف العام الذي تمر به البلاد والذي يستدعي استكمال المصادقة على القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها المس من مصداقية المسؤولين في الدولة، موضحة أن النظر في مشاريع القوانين فصلا فصلا يندرج ضمن الاختصاص المطلق للجان التشريعية دون الحاجة الملحة للحضور المتزامن لجهة المبادرة إلا متى رأت اللجنة ضرورة استدعائها.
وكان رئيس اللجنة الطيب المدني، قرر في اجتماع يوم 8 فيفري الحالي رفع الجلسة التي كانت مخصصة للانطلاق في مناقشة مشروع هذا القانون فصلا فصلا إثر خلاف جد بين أعضاء اللجنة واعتراض نواب المعارضة خاصة، على حضور جهة المبادرة بممثلين عن رئاسة الحكومة، ومنهجية العمل المعتمدة في مناقشة مشاريع القوانين.
وفي جانب آخر، تدوالت اللجنة في طلب استعجال النظر في مشروع قانون محكمة المحاسبات الوارد عليها من مكتب المجلس، بعد تحذير الاتحاد الأوروبي من إمكانية عدم صرف أقساط من القروض الممنوحة لتونس في حال عدم المصادقة على مشروع هذا القانون في غضون شهر ماي القادم، وقد اتفق أعضاء اللجنة على الانتهاء من مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع ثم المرور إلى مشروع قانون محكمة المحاسبات.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018