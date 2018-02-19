أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي

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مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: تعطّلت صباح اليوم الدروس بالمدرسة الإعدادية 15 أكتوبر بأكودة إثر وقفة احتجاجيّة نفذها الإطار التربوي من الـ8 إلى الـ10 صباحا مستنكرين ما وصفوه بمماطلة المندوبية الجهوية حضور إجتماعين كانا مقرّرين يومي الجمعة والاثنين الفارطين.
وأكّد كاتب عام نقابة التعليم بسوسة محمد النقري لـ"الشروق اون لاين" أنّ الوقفة تمثّل "صرخة تظلّم" لإيصال صوتهم إلى السلط المحليّة مشيرا إلى أنّ المندوبية الجهوية رفضت 3 مرّات الجلوس معهم من أجل إيجاد حلول لتزايد ظاهرة العنف على الإطار التربوي خصوصا بعد تعرض قيّمة مؤخرا إلى "محاولة قتل" من قبل أحد التلاميذ استوجب نقلها للمستشفى واجراء عملية جراحية على مستوى الأنف.
وأضاف النقري أنّ المندوبية مُطالبة بالحضور وتفقّد الحالة المزرية للمؤسسة التربوية التي تعاني نقصا في الإطار التربوي وغيابا للأمن على حد قولة.
مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: تعطّلت صباح اليوم الدروس بالمدرسة الإعدادية 15 أكتوبر بأكودة إثر وقفة احتجاجيّة نفذها الإطار التربوي من الـ8 إلى الـ10 صباحا مستنكرين ما وصفوه بمماطلة المندوبية الجهوية حضور إجتماعين كانا مقرّرين يومي الجمعة والاثنين الفارطين.
وأكّد كاتب عام نقابة التعليم بسوسة محمد النقري لـ"الشروق اون لاين" أنّ الوقفة تمثّل "صرخة تظلّم" لإيصال صوتهم إلى السلط المحليّة مشيرا إلى أنّ المندوبية الجهوية رفضت 3 مرّات الجلوس معهم من أجل إيجاد حلول لتزايد ظاهرة العنف على الإطار التربوي خصوصا بعد تعرض قيّمة مؤخرا إلى "محاولة قتل" من قبل أحد التلاميذ استوجب نقلها للمستشفى واجراء عملية جراحية على مستوى الأنف.
وأضاف النقري أنّ المندوبية مُطالبة بالحضور وتفقّد الحالة المزرية للمؤسسة التربوية التي تعاني نقصا في الإطار التربوي وغيابا للأمن على حد قولة.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018