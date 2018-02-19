أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: تعطّلت صباح اليوم الدروس بالمدرسة الإعدادية 15 أكتوبر بأكودة إثر وقفة احتجاجيّة نفذها الإطار التربوي من الـ8 إلى الـ10 صباحا مستنكرين ما وصفوه بمماطلة المندوبية الجهوية حضور إجتماعين كانا مقرّرين يومي الجمعة والاثنين الفارطين.

وأكّد كاتب عام نقابة التعليم بسوسة محمد النقري لـ"الشروق اون لاين" أنّ الوقفة تمثّل "صرخة تظلّم" لإيصال صوتهم إلى السلط المحليّة مشيرا إلى أنّ المندوبية الجهوية رفضت 3 مرّات الجلوس معهم من أجل إيجاد حلول لتزايد ظاهرة العنف على الإطار التربوي خصوصا بعد تعرض قيّمة مؤخرا إلى "محاولة قتل" من قبل أحد التلاميذ استوجب نقلها للمستشفى واجراء عملية جراحية على مستوى الأنف.

وأضاف النقري أنّ المندوبية مُطالبة بالحضور وتفقّد الحالة المزرية للمؤسسة التربوية التي تعاني نقصا في الإطار التربوي وغيابا للأمن على حد قولة.