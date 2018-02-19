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يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018
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والي الكاف يجري عملية جراحية ناجحة
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السياسي
والي الكاف يجري عملية جراحية ناجحة
20 فيفري 2018 | 14:53

تونس - الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن والي الكاف منور الورتاني أجرى صباح اليوم الثلاثاء عملية جراحية بإحدى مصحات العاصمة كللت بالنجاح وقد منحه أطبائه راحة بأيام قليلة على أن يعود اثرها الى مواصلة مهامه على رأس ولاية الكاف.

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السياسي
والي الكاف يجري عملية جراحية ناجحة
20 فيفري 2018 | 14:53

تونس - الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن والي الكاف منور الورتاني أجرى صباح اليوم الثلاثاء عملية جراحية بإحدى مصحات العاصمة كللت بالنجاح وقد منحه أطبائه راحة بأيام قليلة على أن يعود اثرها الى مواصلة مهامه على رأس ولاية الكاف.

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والي الكاف يجري عملية جراحية ناجحة
20 فيفري 2018 السّاعة 14:53
تونس - الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن والي الكاف منور الورتاني أجرى صباح اليوم...
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عبير موسي في الوسلاتية:الانتخابات البلدية ليست الهدف الأول لحزبنا
19 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أشرفت يوم الأحد 18 فيفري 2018 رئيسة الحزب الدستورى...
المزيد >>
العاصمة:تنديدا بـ «مماطلة البرلمان»:مسيرة لتجريم التطبيع... بقانون
19 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علت أمس حناجر المواطنين في مسيرة شعبية بشارع...
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أصبح مصدر استقواء على الحكومة في قطاعات الفسفاط والتعليم والصحة والفساد والإرهاب:التسييس .. «فتيل» إشعال...
19 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أزمات عديدة يعيشها التونسيون وتحاول الحكومة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
ضربة لأطماع أردوغان... والأمريكان !
تدخل الأزمة التي فجرتها تركيا بتدخلها العسكري في الشمال السوري منعرجا حاسما بعد توصل الدولة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» الى اتفاق يقضي بدخول الجيش السوري الى مدينة عفرين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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