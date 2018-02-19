والي الكاف يجري عملية جراحية ناجحة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
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16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
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16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
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16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
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15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
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15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
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15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
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15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
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15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
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14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
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14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
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13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
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13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
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13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
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12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
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12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
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12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
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12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
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12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018
عبد الحميد الرياحيضربة لأطماع أردوغان... والأمريكان !
تدخل الأزمة التي فجرتها تركيا بتدخلها العسكري في الشمال السوري منعرجا حاسما بعد توصل الدولة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» الى اتفاق يقضي بدخول الجيش السوري الى مدينة عفرين...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
والي الكاف يجري عملية جراحية ناجحة
تونس - الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن والي الكاف منور الورتاني أجرى صباح اليوم الثلاثاء عملية جراحية بإحدى مصحات العاصمة كللت بالنجاح وقد منحه أطبائه راحة بأيام قليلة على أن يعود اثرها الى مواصلة مهامه على رأس ولاية الكاف.
والي الكاف يجري عملية جراحية ناجحة
20 فيفري 2018 السّاعة 14:53
تونس - الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن والي الكاف منور الورتاني أجرى صباح اليوم...المزيد >>
عبير موسي في الوسلاتية:الانتخابات البلدية ليست الهدف الأول لحزبنا
19 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أشرفت يوم الأحد 18 فيفري 2018 رئيسة الحزب الدستورى...المزيد >>
العاصمة:تنديدا بـ «مماطلة البرلمان»:مسيرة لتجريم التطبيع... بقانون
19 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علت أمس حناجر المواطنين في مسيرة شعبية بشارع...المزيد >>
أصبح مصدر استقواء على الحكومة في قطاعات الفسفاط والتعليم والصحة والفساد والإرهاب:التسييس .. «فتيل» إشعال...
19 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أزمات عديدة يعيشها التونسيون وتحاول الحكومة...المزيد >>
والي الكاف يجري عملية جراحية ناجحة
تونس - الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن والي الكاف منور الورتاني أجرى صباح اليوم الثلاثاء عملية جراحية بإحدى مصحات العاصمة كللت بالنجاح وقد منحه أطبائه راحة بأيام قليلة على أن يعود اثرها الى مواصلة مهامه على رأس ولاية الكاف.
والي الكاف يجري عملية جراحية ناجحة
20 فيفري 2018 السّاعة 14:53
تونس - الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن والي الكاف منور الورتاني أجرى صباح اليوم...المزيد >>
عبير موسي في الوسلاتية:الانتخابات البلدية ليست الهدف الأول لحزبنا
19 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أشرفت يوم الأحد 18 فيفري 2018 رئيسة الحزب الدستورى...المزيد >>
العاصمة:تنديدا بـ «مماطلة البرلمان»:مسيرة لتجريم التطبيع... بقانون
19 فيفري 2018 السّاعة 21:00
علت أمس حناجر المواطنين في مسيرة شعبية بشارع...المزيد >>
أصبح مصدر استقواء على الحكومة في قطاعات الفسفاط والتعليم والصحة والفساد والإرهاب:التسييس .. «فتيل» إشعال...
19 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أزمات عديدة يعيشها التونسيون وتحاول الحكومة...المزيد >>
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018
عبد الحميد الرياحيضربة لأطماع أردوغان... والأمريكان !
تدخل الأزمة التي فجرتها تركيا بتدخلها العسكري في الشمال السوري منعرجا حاسما بعد توصل الدولة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» الى اتفاق يقضي بدخول الجيش السوري الى مدينة عفرين...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة