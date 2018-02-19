والي الكاف يجري عملية جراحية ناجحة

تونس - الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن والي الكاف منور الورتاني أجرى صباح اليوم الثلاثاء عملية جراحية بإحدى مصحات العاصمة كللت بالنجاح وقد منحه أطبائه راحة بأيام قليلة على أن يعود اثرها الى مواصلة مهامه على رأس ولاية الكاف.