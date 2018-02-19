القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء

قفصة -الشروق أون لاين-عبد الملك زعلاني: تم العثور على جثة عامل بضيعة فلاحية تقع بواحة القصر وقد تبين أنه تناول كمية من الدواء الفتاك. وبعد إعلام الجهات الأمنية واستشارة النيابة العمومية تم رفع الجثة إلى المستشفى الجهوي بقفصة وسيتم عرضها على التشريح لتحديد اسباب الوفاة.

تفاصيل الحادثة تفيد بأن عاملا بإحدى الضيعات الفلاحية بواحة القصر يبلغ من العمر 25 سنة متزوج أقدم على الانتحار بعد شربه كمية من الدواء الفتاك وحسب المعطيات المتوفرة فإن الهالك له مشاكل عائلية مما جعله يضع حدا بحياته تاركا وراءه عائلته هذا وقد تعهدت احدى وحدات الحرس الوطني بالموضوع بعد مراجعة النيابة العمومية تم فتح بحث الحقيقي للكشف عن ملابسات الحادث.