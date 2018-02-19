احتجاجا على القائمة النهائية لشركة البيئة والغراسات والبستنة

المحرس: قوات الأمن تتدخّل بالغاز المسيل للدموع لفكّ إعتصام عطّل حركة السير بالمدينة (فيديو)

شهدت مدينة المحرس صباح اليوم الثلاثاء حالة احتقان وتعطيل لحركة سير السيارات والشاحنات خاصة منها القادمة من الطريق السيّارة تونس – قابس، إضافة إلى تعطيل سير القطارات وذلك احتجاجا على القائمة النهائية لشركة البيئة والغراسات والبستنة. وتدخلت قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع لفك الوقفة الإحتجاجية التي تسببت في شلل تام لحركة المرور كما تمّ فك الإعتصام بمقر المعتمدية