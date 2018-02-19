مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيشات للحرس الوطني بمساكن عشية أمس إثر مداهمة مستودع لبيع وشراء قطع غيار السيارات المستعملة بجهة الكنايس في أرض فلاحية من حجز 4 بنادق صيد بدون رخصة وقرابة 500 خرطوشة ومنظار ليلي وآخر نهاري وصمامات أذن تستعمل عند إطلاق النار.

وقد قامت الوحدات الأمنية المذكورة بحجز كل المحجوز وتحرير محضر في الغرض وإحالة المظنون فيه على القضاء من أجل النظر فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.