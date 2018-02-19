تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية

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تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: أذنت النيابة العمومية بتطاوين، امس الاثنين، بادراج عنصر محسوب على التيار الديني المتشدد يدعى ع-ع ويبلغ من العمر 32 سنة ضمن التفتيش ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها الإنتماء إلى تنظيم إرهابي خارج حدود الوطن، وفق ما أفاد به مصدر أمني لـ"الشروق اون لاين".
وحسب ذات المصدر، فقد تفطنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين إلى غياب المفتش عنه وعدم تواجده بمقر سكناه وبالتحري مع عائلته أكدت أنه توجه إلى ليبيا منذ فترة.
تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: أذنت النيابة العمومية بتطاوين، امس الاثنين، بادراج عنصر محسوب على التيار الديني المتشدد يدعى ع-ع ويبلغ من العمر 32 سنة ضمن التفتيش ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها الإنتماء إلى تنظيم إرهابي خارج حدود الوطن، وفق ما أفاد به مصدر أمني لـ"الشروق اون لاين".
وحسب ذات المصدر، فقد تفطنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين إلى غياب المفتش عنه وعدم تواجده بمقر سكناه وبالتحري مع عائلته أكدت أنه توجه إلى ليبيا منذ فترة.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018