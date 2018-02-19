تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية

تطاوين- الشروق أون لاين- يثرب مشيري: أذنت النيابة العمومية بتطاوين، امس الاثنين، بادراج عنصر محسوب على التيار الديني المتشدد يدعى ع-ع ويبلغ من العمر 32 سنة ضمن التفتيش ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها الإنتماء إلى تنظيم إرهابي خارج حدود الوطن، وفق ما أفاد به مصدر أمني لـ"الشروق اون لاين".

وحسب ذات المصدر، فقد تفطنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين إلى غياب المفتش عنه وعدم تواجده بمقر سكناه وبالتحري مع عائلته أكدت أنه توجه إلى ليبيا منذ فترة.