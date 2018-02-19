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يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018
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تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
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تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018 | 13:08

أفادت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018، بأنّ أعوان فرقة الحرس الديواني بتطاوين، تمكنوا من حجز 3800 خرطوشة سجائر أجنبية المصدر بقيمة جملية ناهزت 366.5 ألف دينار كان سيتم تهريبها من الحدود الجنوبية للذهيبة إلى مدينة بن قردان على متن سيارتين بدون وثائق.

وأوضحت الادارة العامة للديوانة، أنه تم رصد سيارتين بعد نصب كمين خلال آخر الأسبوع بأحد المسالك الصحراوية بجهة تطاوين اثر توفر معلومة حول اعتزام مهربين تهريب كمية من السجائر من الحدود الجنوبية لذهيبة إلى مدينة بن قردان، وبيّنت "أنه بالإشارة على السيارتين بالتوقف لم يمتثلا وزادا من سرعتهما فاستعمل أعوان الديوانة الحاجز المسماري وقد أدّى ذلك إلى إصابة عجلات السيارة الأولى التي حاولت دهس عون الديوانة الذي قام بوضع الحاجز المسماري والذي قام بعد ذلك بإطلاق 3 طلقات تحذيرية ثمّ إصابة العجلات الخلفية للسيارة وأجبرها على الانعطاف و التوقف".

وأكّدت أنّ المهرّب لاذ بالفرار تحت جنح الظلام وترك السيارة وبإخضاعها للتفتيش تبين أنها بدون وثائق ومحملة بعدد 2550 خرطوشة سجائر أجنبية المصدر.

وبخصوص السيارة الثانية، فقد أوضحت الادارة العامة للديوانة، أنّ السيارة تجاوزت حاجز الدورية ممّا أجبر الأعوان على استهداف عجلاتها الخلفية بالذخيرة ثم مطاردتها إلى أن عثر عليها مركونة في أحد المسالك الوعرة وتبين أنها بدون وثائق وتحتوي على 1250 خرطوشة سجائر أجنبية المصدر، وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 366.5 ألف دينار.

وتمكنت فرقة الحرس الديواني بالصّمار من ولاية تطاوين، في نفس الاطار، وعلى إثر عملية مطاردة بمنطقة "النفاتية" من حجز سيارة نوع "تويوتا ايلوكس" ذات ترقيم تونسي محملة بـ 2440 خرطوشة سجائر أجنبية المصدر كما تمكن أعوان نفس الفرقة من ضبط سيارة ثانية نوع "نيسان نافارا" استعملت لكشف الطريق وحاولت مساعدة سائق السيارة الأولى على الفرار وتمّ ايقاف سائقها وأحد مرافقيه، حسب ما أفادت به الادارة العامة للديوانة.

وتمّ تحرير محضر حجز لوسيلتي النقل والبضاعة المخالفة قدرت قيمتها بـ136 ألف دينار.

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تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018 | 13:08

أفادت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018، بأنّ أعوان فرقة الحرس الديواني بتطاوين، تمكنوا من حجز 3800 خرطوشة سجائر أجنبية المصدر بقيمة جملية ناهزت 366.5 ألف دينار كان سيتم تهريبها من الحدود الجنوبية للذهيبة إلى مدينة بن قردان على متن سيارتين بدون وثائق.

وأوضحت الادارة العامة للديوانة، أنه تم رصد سيارتين بعد نصب كمين خلال آخر الأسبوع بأحد المسالك الصحراوية بجهة تطاوين اثر توفر معلومة حول اعتزام مهربين تهريب كمية من السجائر من الحدود الجنوبية لذهيبة إلى مدينة بن قردان، وبيّنت "أنه بالإشارة على السيارتين بالتوقف لم يمتثلا وزادا من سرعتهما فاستعمل أعوان الديوانة الحاجز المسماري وقد أدّى ذلك إلى إصابة عجلات السيارة الأولى التي حاولت دهس عون الديوانة الذي قام بوضع الحاجز المسماري والذي قام بعد ذلك بإطلاق 3 طلقات تحذيرية ثمّ إصابة العجلات الخلفية للسيارة وأجبرها على الانعطاف و التوقف".

وأكّدت أنّ المهرّب لاذ بالفرار تحت جنح الظلام وترك السيارة وبإخضاعها للتفتيش تبين أنها بدون وثائق ومحملة بعدد 2550 خرطوشة سجائر أجنبية المصدر.

وبخصوص السيارة الثانية، فقد أوضحت الادارة العامة للديوانة، أنّ السيارة تجاوزت حاجز الدورية ممّا أجبر الأعوان على استهداف عجلاتها الخلفية بالذخيرة ثم مطاردتها إلى أن عثر عليها مركونة في أحد المسالك الوعرة وتبين أنها بدون وثائق وتحتوي على 1250 خرطوشة سجائر أجنبية المصدر، وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 366.5 ألف دينار.

وتمكنت فرقة الحرس الديواني بالصّمار من ولاية تطاوين، في نفس الاطار، وعلى إثر عملية مطاردة بمنطقة "النفاتية" من حجز سيارة نوع "تويوتا ايلوكس" ذات ترقيم تونسي محملة بـ 2440 خرطوشة سجائر أجنبية المصدر كما تمكن أعوان نفس الفرقة من ضبط سيارة ثانية نوع "نيسان نافارا" استعملت لكشف الطريق وحاولت مساعدة سائق السيارة الأولى على الفرار وتمّ ايقاف سائقها وأحد مرافقيه، حسب ما أفادت به الادارة العامة للديوانة.

وتمّ تحرير محضر حجز لوسيلتي النقل والبضاعة المخالفة قدرت قيمتها بـ136 ألف دينار.

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