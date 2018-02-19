نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: تم خلال العشرية الاولى من شهر فيفري للسنة الحالية تسجيل مؤشرات سياحية طيبة و تحسن في طاقة الإيواء بنسبة 46,9 % بالوحدات الفندقية بكل من مدينتي نابل و الحمامات مؤشرات في تحسن خاصة مع عودة السوق البريطانية و استرجاع الثقة في تونس كوجهة سياحية من خلال عودة الرحلات و التعامل مع توماس كوك حيث استقبلت المنطقة السياحية الحمامات اكثر من 600 سائح بريطاني.

وحسب ما اكده المندوب الجهوي للسياحة بمدينتي نابل والحمامات عز الدين القرامي لـ "الشروق اون لاين" تستقبل اليوم المنطقة السياحة رحلتين اي ما يقارب المائتي سائح بريطاني.

مؤشرات سياحية تبشر بكل خير و تشجع على مواصلة تظافر الجهود وتحسين الخدمات وخاصة الاحتياطات الامنية والعمل على الترويج لتونس وخاصة لمنطقة الوطن القلي كوجهة سياحية بامتياز.