منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن

بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: تمكن اعوان منطقة امن منزل بورقيبة من ولاية بنزرت من ايقاف عنصر مصنف بالخطير من ذوي السوابق العدلية ومحل تفتيش في اربعة مناشير تفتيش . والمشنون فيه في العقد الثالث من العمر وقد لاقت العملية ارتياح اهالي منزل بورقيبة .