العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف

يفيد موقع قناة WHNT التلفزيونية أن العاملين في السجن انتبهوا يوم 13 فيفري إلى اختفاء السجين كودي كروكير (34 سنة) المحتجز في مركز الاعتقال الاحترازي على ذمة التحقيق بدائرة دوغلاص، وفورا تمت محاصرة المكان، وبدأت الشرطة عملية التفتيش برفقة كلاب مدربة تبحث عنه داخل المعتقل.

وعثر رجال الشرطة على كودي كروكير بعد ساعة مختبئا داخل السقف، سحبته الشرطة من هناك وبعد أن فحصه الطبيب أعيد إلى زنزانته.

المثير في المسألة، هو كيف تمكن كروكير من الوصول إلى هذا المخبأ صعب المنال.

ويذكر أن كروكير اعتقل في مطلع فيفري الجاري للاشتباه بأنه يحاول الضغط على موظف حكومي، لتزوير وثائق و انتحال شخصية أخرى، علاوة على اتهامه بسرقات صغيرة من المتاجر وحيازته للمخدرات ومستلزمات تعاطيها.

المصدر: روسيا اليوم