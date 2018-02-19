العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف

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يفيد موقع قناة WHNT التلفزيونية أن العاملين في السجن انتبهوا يوم 13 فيفري إلى اختفاء السجين كودي كروكير (34 سنة) المحتجز في مركز الاعتقال الاحترازي على ذمة التحقيق بدائرة دوغلاص، وفورا تمت محاصرة المكان، وبدأت الشرطة عملية التفتيش برفقة كلاب مدربة تبحث عنه داخل المعتقل.
وعثر رجال الشرطة على كودي كروكير بعد ساعة مختبئا داخل السقف، سحبته الشرطة من هناك وبعد أن فحصه الطبيب أعيد إلى زنزانته.
المثير في المسألة، هو كيف تمكن كروكير من الوصول إلى هذا المخبأ صعب المنال.
ويذكر أن كروكير اعتقل في مطلع فيفري الجاري للاشتباه بأنه يحاول الضغط على موظف حكومي، لتزوير وثائق و انتحال شخصية أخرى، علاوة على اتهامه بسرقات صغيرة من المتاجر وحيازته للمخدرات ومستلزمات تعاطيها.
يفيد موقع قناة WHNT التلفزيونية أن العاملين في السجن انتبهوا يوم 13 فيفري إلى اختفاء السجين كودي كروكير (34 سنة) المحتجز في مركز الاعتقال الاحترازي على ذمة التحقيق بدائرة دوغلاص، وفورا تمت محاصرة المكان، وبدأت الشرطة عملية التفتيش برفقة كلاب مدربة تبحث عنه داخل المعتقل.
وعثر رجال الشرطة على كودي كروكير بعد ساعة مختبئا داخل السقف، سحبته الشرطة من هناك وبعد أن فحصه الطبيب أعيد إلى زنزانته.
المثير في المسألة، هو كيف تمكن كروكير من الوصول إلى هذا المخبأ صعب المنال.
ويذكر أن كروكير اعتقل في مطلع فيفري الجاري للاشتباه بأنه يحاول الضغط على موظف حكومي، لتزوير وثائق و انتحال شخصية أخرى، علاوة على اتهامه بسرقات صغيرة من المتاجر وحيازته للمخدرات ومستلزمات تعاطيها.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018