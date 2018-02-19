منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم

بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: تمكن أعوان منطقة الامن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت في اطار حملة أمنية ناجحة شملت معتمديتي ماطر ومنزل بورقيبة من ايقاف 16 عنصرا مفتش عنهم من بينهم عنصر سلفي في العقد الثالث من العمر مطلوب لدى وحدات الحرس الوطني بسيدي بوزيد .كما تم إيقاف نفرين في العقد الثاني والثالث من العمر من اجل السطو على قارب بشاطئ روندو.