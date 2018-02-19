"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم

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احتج مشجعون على إقامة مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مساء الاثنين خلال فوز إينتراخت فرانكفورت 2-1 على رازن بال شبورت لايبزيغ، وتأخر انطلاق الشوطين الأول والثاني بسبب إلقاء المئات من كرات التنس على أرضية الملعب.
وأهدر لايبزيغ فرصة الصعود إلى المركز الثاني وتأثر بقرار حكم الفيديو المساعد بإلغاء احتساب ركلة جزاء في لقاء متوتر شهد شجارا بين اللاعبين. وأقيمت المباراة وسط صيحات استهجان لا تتوقف.
وأصبح فرانكفورت في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف بوروسيا دورتموند، بينما يأتي لايبزيغ في المركز الخامس وله 38 نقطة.
ويتصدر بايرن ميونيخ الدوري بفارق كبير ويملك 59 نقطة.
وهذه أول مباراة، من ضمن 5 مباريات، ستقام الاثنين في الدوري الألماني هذا الموسم، وهو قرار أثار غضب الكثير من المشجعين.
وتحرك المئات من المشجعين من المدرجات قبل لحظات من البداية، وشغلوا المساحة الموجودة خلف الملعب ورفعوا لافتات من عينة "لا لإقامة مباريات مساء الاثنين" وتسببوا في تأخر انطلاق المباراة لست دقائق.
وقبل بداية الشوط الثاني ألقى مشجعون مئات من كرات التنس على أرضية الملعب وألقوا أيضا مناديل ورقية بكثافة عند المرمى ليتسبب ذلك في مزيد من التأجيل.
وبدلا من الغناء خلال اللقاء أطلق المشجعون صيحات استهجان.
وطالبت روابط مشجعي فرانكفورت يوم الجمعة بالاحتجاج على موعد اللقاء وقالت إن رابطة الدوري والأندية "مستعدة للتضحية بمصالحنا من أجل مكاسب مالية محدودة".
وقال المشجعون في بيان "طالما يدخل جيوبهم بعض الأموال الإضافية فإنه لا يوجد اهتمام من جانبهم بشأن عدد أيام الأجازة التي نحتاجها لحضور مباراة خارج الأرض. التسويق هو أولويتهم الأولى".
وقالت رابطة الدوري الألماني إنها أرادت منح فرصة أكبر من الوقت لكي تتعافى الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي يوم الخميس، وهو ما انطبق على لايبزيغ هذا الموسم.
احتج مشجعون على إقامة مباراة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مساء الاثنين خلال فوز إينتراخت فرانكفورت 2-1 على رازن بال شبورت لايبزيغ، وتأخر انطلاق الشوطين الأول والثاني بسبب إلقاء المئات من كرات التنس على أرضية الملعب.
وأهدر لايبزيغ فرصة الصعود إلى المركز الثاني وتأثر بقرار حكم الفيديو المساعد بإلغاء احتساب ركلة جزاء في لقاء متوتر شهد شجارا بين اللاعبين. وأقيمت المباراة وسط صيحات استهجان لا تتوقف.
وأصبح فرانكفورت في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف بوروسيا دورتموند، بينما يأتي لايبزيغ في المركز الخامس وله 38 نقطة.
ويتصدر بايرن ميونيخ الدوري بفارق كبير ويملك 59 نقطة.
وهذه أول مباراة، من ضمن 5 مباريات، ستقام الاثنين في الدوري الألماني هذا الموسم، وهو قرار أثار غضب الكثير من المشجعين.
وتحرك المئات من المشجعين من المدرجات قبل لحظات من البداية، وشغلوا المساحة الموجودة خلف الملعب ورفعوا لافتات من عينة "لا لإقامة مباريات مساء الاثنين" وتسببوا في تأخر انطلاق المباراة لست دقائق.
وقبل بداية الشوط الثاني ألقى مشجعون مئات من كرات التنس على أرضية الملعب وألقوا أيضا مناديل ورقية بكثافة عند المرمى ليتسبب ذلك في مزيد من التأجيل.
وبدلا من الغناء خلال اللقاء أطلق المشجعون صيحات استهجان.
وطالبت روابط مشجعي فرانكفورت يوم الجمعة بالاحتجاج على موعد اللقاء وقالت إن رابطة الدوري والأندية "مستعدة للتضحية بمصالحنا من أجل مكاسب مالية محدودة".
وقال المشجعون في بيان "طالما يدخل جيوبهم بعض الأموال الإضافية فإنه لا يوجد اهتمام من جانبهم بشأن عدد أيام الأجازة التي نحتاجها لحضور مباراة خارج الأرض. التسويق هو أولويتهم الأولى".
وقالت رابطة الدوري الألماني إنها أرادت منح فرصة أكبر من الوقت لكي تتعافى الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي يوم الخميس، وهو ما انطبق على لايبزيغ هذا الموسم.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018