طبربة: الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 3 عناصر يتواصلون مع ارهابيين بالخارج

بناء على معلومات، تمكّنت يوم 19 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ولاية منوبة من الكشف عن خليّة تكفيريّة تنشط بالجهة وألقت القبض على عدد 03 من عناصرها أعمارهم تتراوح بين 19 و21 سنة.

كما بيّنت التحرّيات أن عناصر الخليّة يعقدون إجتماعات سرّية يتولون خلالها تمجيد التنظيمات الإرهابيّة تتناول مواضيع ذات منحى تكفيري ويتواصلون مع عناصر تكفيريّة بالدّاخل وعناصر إرهابيّة بالخارج ويعمدون إلى تنزيل مقاطع فيديو وصور وتدوينات وتعاليق تُحرّض على ما يُسمّى بـ "الجهاد" عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهم ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وعقد إجتماع غير مرخص فيه".