طبربة: الكشف عن خليّة تكفيريّة تتكون من 3 عناصر يتواصلون مع ارهابيين بالخارج

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بناء على معلومات، تمكّنت يوم 19 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ولاية منوبة من الكشف عن خليّة تكفيريّة تنشط بالجهة وألقت القبض على عدد 03 من عناصرها أعمارهم تتراوح بين 19 و21 سنة.
كما بيّنت التحرّيات أن عناصر الخليّة يعقدون إجتماعات سرّية يتولون خلالها تمجيد التنظيمات الإرهابيّة تتناول مواضيع ذات منحى تكفيري ويتواصلون مع عناصر تكفيريّة بالدّاخل وعناصر إرهابيّة بالخارج ويعمدون إلى تنزيل مقاطع فيديو وصور وتدوينات وتعاليق تُحرّض على ما يُسمّى بـ "الجهاد" عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهم ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وعقد إجتماع غير مرخص فيه".
بناء على معلومات، تمكّنت يوم 19 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ولاية منوبة من الكشف عن خليّة تكفيريّة تنشط بالجهة وألقت القبض على عدد 03 من عناصرها أعمارهم تتراوح بين 19 و21 سنة.
كما بيّنت التحرّيات أن عناصر الخليّة يعقدون إجتماعات سرّية يتولون خلالها تمجيد التنظيمات الإرهابيّة تتناول مواضيع ذات منحى تكفيري ويتواصلون مع عناصر تكفيريّة بالدّاخل وعناصر إرهابيّة بالخارج ويعمدون إلى تنزيل مقاطع فيديو وصور وتدوينات وتعاليق تُحرّض على ما يُسمّى بـ "الجهاد" عبر شبكات التواصل الإجتماعي.
باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بهم ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي وعقد إجتماع غير مرخص فيه".
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018