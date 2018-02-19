المهدية: القبض على تكفيري مفتش عنه في تنظيم عملية إجتياز الحدود البحرية خلسة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت يوم 19 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمهدية من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 32 سنة قاطن معتمدية ملولش ولاية المهدية مفتش عنه من أجل تورطه في قضية تنظيم عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة.

تمّ الإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.