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يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018
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اضراب عام بمعتمدية الرديف احتجاجا على غياب الامن
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الأولى
اضراب عام بمعتمدية الرديف احتجاجا على غياب الامن
20 فيفري 2018 | 11:56

قفصة- الشروق أون لاين- بو علي كرامتي: نفذ سكان مدينة الرديف صباح اليوم اضرابا عاما ليوم كامل وذلك استجابة لبلاغ الاضراب العام الصادر عن النقابات الاساسية للاتحاد العام المحلي للشغل وأعضاء الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على خلفية عدم استجابة السلطات لمطالبهم المتمثلة في توفير الامن وإنهاء ما اعتبروه أنه فك ارتباط امني مع المدينة ومعاقبة جماعية لمتساكنيها مما تسبب في تواتر احداث العنف وتنامي حالات الفوضى والتسيب والإجرام والتي كان من آخرها عمليات خلع وحرق لعدد من المحلات التجارية بالسوق المركزية بالرديف واحتداد عمليات السطو بالقوّة.

هذا وقد حقق هذا الاضراب نسبة عالية جد من النجاح حيث اغلقت جميع المؤسسات العمومية والخاصة والمتاجر والمقاهي ابوابها منذ الصباح الباكر استجابة لبلاغ النقابات الذي دعا الى اضراب عام كامل يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 قبل ان تخرج مسيرة من الاتحاد المحلي للشغل بالرديف لتجوب بعض شوارع المدينة منادية بضرورة توفير الامن ووضع حد لحالة الفراغ الامني التي تعرفها مدينة الرديف منذ سنوات.

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الأولى
اضراب عام بمعتمدية الرديف احتجاجا على غياب الامن
20 فيفري 2018 | 11:56

قفصة- الشروق أون لاين- بو علي كرامتي: نفذ سكان مدينة الرديف صباح اليوم اضرابا عاما ليوم كامل وذلك استجابة لبلاغ الاضراب العام الصادر عن النقابات الاساسية للاتحاد العام المحلي للشغل وأعضاء الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على خلفية عدم استجابة السلطات لمطالبهم المتمثلة في توفير الامن وإنهاء ما اعتبروه أنه فك ارتباط امني مع المدينة ومعاقبة جماعية لمتساكنيها مما تسبب في تواتر احداث العنف وتنامي حالات الفوضى والتسيب والإجرام والتي كان من آخرها عمليات خلع وحرق لعدد من المحلات التجارية بالسوق المركزية بالرديف واحتداد عمليات السطو بالقوّة.

هذا وقد حقق هذا الاضراب نسبة عالية جد من النجاح حيث اغلقت جميع المؤسسات العمومية والخاصة والمتاجر والمقاهي ابوابها منذ الصباح الباكر استجابة لبلاغ النقابات الذي دعا الى اضراب عام كامل يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 قبل ان تخرج مسيرة من الاتحاد المحلي للشغل بالرديف لتجوب بعض شوارع المدينة منادية بضرورة توفير الامن ووضع حد لحالة الفراغ الامني التي تعرفها مدينة الرديف منذ سنوات.

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عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018 السّاعة 16:19
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عبد الحميد الرياحي
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