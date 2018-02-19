اضراب عام بمعتمدية الرديف احتجاجا على غياب الامن

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قفصة- الشروق أون لاين- بو علي كرامتي: نفذ سكان مدينة الرديف صباح اليوم اضرابا عاما ليوم كامل وذلك استجابة لبلاغ الاضراب العام الصادر عن النقابات الاساسية للاتحاد العام المحلي للشغل وأعضاء الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على خلفية عدم استجابة السلطات لمطالبهم المتمثلة في توفير الامن وإنهاء ما اعتبروه أنه فك ارتباط امني مع المدينة ومعاقبة جماعية لمتساكنيها مما تسبب في تواتر احداث العنف وتنامي حالات الفوضى والتسيب والإجرام والتي كان من آخرها عمليات خلع وحرق لعدد من المحلات التجارية بالسوق المركزية بالرديف واحتداد عمليات السطو بالقوّة.
هذا وقد حقق هذا الاضراب نسبة عالية جد من النجاح حيث اغلقت جميع المؤسسات العمومية والخاصة والمتاجر والمقاهي ابوابها منذ الصباح الباكر استجابة لبلاغ النقابات الذي دعا الى اضراب عام كامل يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 قبل ان تخرج مسيرة من الاتحاد المحلي للشغل بالرديف لتجوب بعض شوارع المدينة منادية بضرورة توفير الامن ووضع حد لحالة الفراغ الامني التي تعرفها مدينة الرديف منذ سنوات.
قفصة- الشروق أون لاين- بو علي كرامتي: نفذ سكان مدينة الرديف صباح اليوم اضرابا عاما ليوم كامل وذلك استجابة لبلاغ الاضراب العام الصادر عن النقابات الاساسية للاتحاد العام المحلي للشغل وأعضاء الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على خلفية عدم استجابة السلطات لمطالبهم المتمثلة في توفير الامن وإنهاء ما اعتبروه أنه فك ارتباط امني مع المدينة ومعاقبة جماعية لمتساكنيها مما تسبب في تواتر احداث العنف وتنامي حالات الفوضى والتسيب والإجرام والتي كان من آخرها عمليات خلع وحرق لعدد من المحلات التجارية بالسوق المركزية بالرديف واحتداد عمليات السطو بالقوّة.
هذا وقد حقق هذا الاضراب نسبة عالية جد من النجاح حيث اغلقت جميع المؤسسات العمومية والخاصة والمتاجر والمقاهي ابوابها منذ الصباح الباكر استجابة لبلاغ النقابات الذي دعا الى اضراب عام كامل يوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 قبل ان تخرج مسيرة من الاتحاد المحلي للشغل بالرديف لتجوب بعض شوارع المدينة منادية بضرورة توفير الامن ووضع حد لحالة الفراغ الامني التي تعرفها مدينة الرديف منذ سنوات.
-
16:57في اليوم السادس من تقديم الترشحات : 37 قائمة في جندوبة و المشروع يدخل السباق
20 فيفري 2018
-
-
16:35بند مثير في عقد مبابي مع سان جيرمان
20 فيفري 2018
-
16:19عبد المجيد الزار: اتحاد الفلاحين لم يطالب بإقالة وزير الفلاحة ولا ببقائه
20 فيفري 2018
-
16:12تصنيف أمريكى: ترامب أسوأ رئيس للولايات المتحدة
20 فيفري 2018
-
15:54حتى اليوم السادس من فتح باب الترشحات: 43 قائمة تقدم ترشحها في ولاية بنزرت
20 فيفري 2018
-
15:42السبسي يستقبل وفدا عن النادي النسائي بقرطاج
20 فيفري 2018
-
15:24زيدان: لاعبو ريال مدريد مثل سيارات الفورمولا
20 فيفري 2018
-
15:12تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب
20 فيفري 2018
-
15:02أكودة: تعطل الدروس بمدرسة 15 أكتوبر إثر احتجاج الإطار التربوي
20 فيفري 2018
-
14:50رأس الجبل: الفلاحون و"الجزارة" يعتصمون بمقر المعتمدية
20 فيفري 2018
-
14:23القصر: عامل بضيعة فلاحية ينتحر بعد تناوله كمية من الدواء
20 فيفري 2018
-
13:54مساكن: حجز بنادق صيد وخراطيش
20 فيفري 2018
-
13:29تطاوين: توجه الى ليبيا.. ادراج تكفيري ضمن المفتش عنهم في قضايا ارهابية
20 فيفري 2018
-
13:08تطاوين: الحرس الديواني يحجز 3800 خرطوشة سجائر اجنبية المصدر
20 فيفري 2018
-
12:48نابل: استقبال حوالي 600 سائح وتحسن نسبة الايواء
20 فيفري 2018
-
12:37منزل بورقيبة: منحرف خطير في قبضة الامن
20 فيفري 2018
-
12:30العثور على سجين مفقود مختبئا داخل السقف
20 فيفري 2018
-
12:24منزل بورقيبة: إيقاف 16 عنصرا مفتشا عنهم
20 فيفري 2018
-
12:18"أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم
20 فيفري 2018